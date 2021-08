Messi: "Me hubiera gustado despedirme de otra manera"

Lionel Messi compareció en una rueda de prensa este domingo para explicar los motivos de por qué su negociación con el Barcelona dio un giro inesperado y no logró renovar con el club.

El Barcelona confirmó la salida de Messi el pasado jueves y Messi dice adiós al club de sus amores después de 21 años.

El 10 azugrana no pudo contener las lágirmas y dijo que le hubiera gustado despedirse de otra manera del Barcelona y admitió que jugar en el París Saint Germain es una posibilidad.

El delantero argentino aseguró este domingo, entre lágrimas, que tanto él como su familia estaban "convencidos" de que iban a seguir en el Barcelona, al que consideró su casa, y que no estaba preparado para despedirse así.



"El año pasado, cuando se armó el lío del burofax, estaba preparado, sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa, era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y disfrutando de esta vida en Barcelona, que es maravillosa", confesó entre lágrimas.

"Esto es muy difícil para mí...Me queda agradecer todo lo vivido con mis compañeros", dijo.

El ya exjugador del Barça compareció en el Auditorio 1899 del Camp Nou acompañado de sus esposa Antonella Roccuzzo y de sus hijos Thiago, Mateo y Cio, de la primera plantilla azulgrana y de excapitanes con los que compartió vestuario como Xavi o Puyol.

"Pasé muchas cosas hermosas, también malas y di todo por la camiseta. Me hubiera gustado despedirme de otra manera", reforzó Leo.

"Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalano-argentinos. Esta es nuestra casa", prosiguió.

"Lo di todo por este club y por esta camiseta desde el primer día que llegue hasta el último. Me voy más que conforme", afirmó Messi, quien admitió no obstante que le queda "la espinita de haber conseguido otra Champions más".

Ante la pregunta por qué no logró firmar un nuevo contrato con el club culé recalcó que de su parte dio todas las facilidades y hasta se rebajó la ficha al 50%.

"Estaba todo arreglado y por el tema de la Liga no se pudo hacer. Tengo claro que yo si hice todo lo posible", expresó. Además enfatizó "Yo me bajé el 50% de la ficha y no se pudo".

Sobre su futuro comentó que el París Saint Germain es uno de los clubes que le han hablado.

"El PSG es una posibilidad pero hasta el dia de hoy no tengo nada cerrado, me han hablado varios clubes", dijo a la prensa.

"Yo tengo que buscar mi futuro también y seguir mi carrera adelante", agregó.

Según Messi, finalmente la operación "no se puedo hacer por la deuda del club, por La Liga" y negó haberse sentido engañado por Laporta durante las negociaciones. "No hubo falsas esperanzas. Todos estábamos convencidos de que se iba a poder hacer. Tan claro era que estaba todo arreglado", resumió.



"El Barça tiene una grandísima plantilla, seguramente seguirán llegando jugadores. Los jugadores pasan, como dijo Laporta, el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, como pasa siempre con todo", sentenció.