Messi salva al Barcelona ante el Leganés con un penalti sobre lo último

El Barcelona enfrenta hoy a un rival en teoría fácil, el Leganés, que podría pagar los platos rotos después de la catastrófica derrota del cuadro catalán en la Liga de Campeones, ante el PSG.Luis Enrique Martínez, muy criticado después de la derrota ante los franceses, optó por rotar algunas piezas de su plantel. La más notable es la ausencia de Sergio Busquets en el mediocampo defensivo y el entrenador optó por el portugués André Gomes, que también fue señalado luego del partido ante el PSG.Pero adelante el timonel culé no tocó nada y optó por mantener la MSN, esa que casi nunca falla. Messi no tuvo problemas en abrir el marcador al minuto 4, luego de una gran asociación entre Luis Suárez y Neymar.El Leganés, aunque no es favorito en el partido, tuvo una ocasión para sorprender al minuto 17, cuando El Zhar perdió dos veces en una misma jugada en duelos ante el meta Ter Stegen.Messi estuvo cerca de marcar el segundo gol cerca de la media hora de partido. Hizo una pared con Luis Suárez y sobre lo último salvó el portero Herrerín.De las gradas del Camp Nou bajaban cánticos de apoyo para Luis Enrique, pero también abucheos. Sin embargo, eso no le metía presión al Barcelona, que dominaba el partido.Aunque el Leganés sobre lo último del primer tiempo salió respondón. El Zhar tuvo la segunda más clara del equipo visitante al empalmar el balón con una volea, Umititi desvía y Ter Stegen salva casi sobre la línea de gol. Eso fue al minuto 45.Los entrenadores regresaron de los camerinos con la misma idea y aunque el Leganés apretaba al Barcelona en buenos tramos, su idea de poblar la mediacancha no le permitía poner del todo el acelerador.Aún así comenzó a generar peligro sobre la meta de Ter Stegen.Szymanowski tuvo una jugada clara y Herrera dos, pero siempre apareció Ter Stegen de manera providencial para evitar la crisis.Neymar y Suárez comenzaron a inquietar del otro lado de la cancha, pero también el portero del Leganés se volió figura para su plantel. Y cuando él no llegó a tiempo, sí lo hizo Diego Rico, al 67', para atajar un disparo de Rafinha.Pero lo del Leganés no era broma. El sotanero se tuvo fe y sobre el 70' encontró al fin la paridad que ya merecía. Sergi Roberto perdió una pelota sobre la banda derecha y el ataque visitante aprovechó para concluir la acción con una diagonal retrasada que emboquilló Unai López. La pelota se fue por debajo de las piernas de Ter Stegen.Con el 1-1 a Luis Enrique no le quedó otra que echar mano de sus piezas principales y entraron al partido Jordi Alba, Denis Suárez e Iniesta.Pero el marcador no se movería hasta el minuto 88, cuando el árbitro decretó penal por una aparente falta sobre Neymar en el área.El brasileño entró al área por la punta izquierda y choca con un Montovani que, apurado y ya de rodillas, se puso en el camino del delantero. Neymar no dudó en ir al suelo y el árbitro, de frente a la acción, tampoco dudó mucho.Lionel Messi cogió la pelota y marcó el 2-1 con un tiro a media altura, pero colacado y durísimo. Fue la jugada decisiva para la victoria culé.Estos fueron los foles y las jugadas más destacadas del partido: