Messi rompió una maldición al marcarle a Buffon

BARCELONA, ESPAÑA. Tres partidos y medio, 315 minutos y mucha paciencia después, Leo Messi logró una de las pocas cosas que le faltaban para conseguir: marcarle dos goles al guardameta del Juventus, Gianluigi Buffon, en la enésima exhibición de fútbol total del argentino.La leyenda italiana ya podrá explicarle a su hijo, admirador confeso del diez azulgrana, lo que es recibir un tanto del jugador rosarino, que lideró a su equipo para acabar con la telaraña (3-0) planteada por el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri.Messi pudo sacarse una espina que le acompañaba desde la final de la Champions de 2015. Su equipo ganaba en Berlín la quinta orejona derrotando al equipo turinés (3-1), pero se quedaba sin marcar, algo que no había ocurrido en las finales del 2009 y el 2011."A Messi si le dejamos espacios sí que es imparable, si no le dejamos espacios podemos limitarlo", expuso hoy Massimiliano Allegri, técnico del Juventus.Juventus y Barcelona volvieron a coincidir en la máxima competición europea el pasado curso. Fue en los cuartos de final y el campeón italiano ahogó al entonces tridente azulgrana con un fútbol efectivo y un resultado incontestable: 3-0 en el global de la eliminatoria.Ni Neymar da Silva, ni Luis Suárez vieron portería. Tampoco Messi, que maniatado por el embudo de Allegri, veía como su equipo quedaba eliminado en cuartos de final por segundo año consecutivo.Y a la cuarta fue la vencida. Sin Neymar, y con Dembélé, el rosarino se echó por enésima vez el equipo a la espalda y lideró un triunfo sólido ante el vigente subcampeón de la Champions.Y eso que en los primeros 45 minutos parecía que el Juventus tenía controlado no solo al Bara sino también a Leo, que en estático, bajaba a recibir el balón en la zona ancha, lejos de la portería, sin poder conectar con Suárez y Dembélé.MESSI ENCHUFADOPero el diez se enchufó a pocos minutos para el final del primer tiempo. Fue en una transición rápida, casi un contraataque. Recibió en la zona ancha, condujo el balón hasta la frontal del área, trazó una pared con Suárez y, de cara a portería, engañó a Buffon con un disparo suave que pasó por debajo de las piernas de Benatia.Respiraba aliviado su equipo que, con el gol, creció todavía más tras la reanudación. Y cómo no, Messi volvió a dar la cara. Primero, con un zurdazo que a punto estuvo de convertirse en el segundo tanto. El poste y Buffon salvaron esta vez al Juventus."Yo he sufrido mucho tener a Messi enfrente, pero ahora tengo la suerte de tenerlo en mi equipo y, cuando coge el balón puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa buenapara nosotros", destacó Ernesto Valverde, ahora entrenador del Barcelona.Parecía que el argentino olía sangre. Más aún cuando vio la tarjeta amarilla por protestar una falta del equipo turinés. Messi, enrabietado, ocupó el carril derecho ocupado entonces por Dembelé, trazó una cabalgada rapidísima, centró y en el rechace de la defensa italiana Rakitic anotó el segundo (min.56).La gran noche de Messi no terminó ahí y cerró un resultado incontestable con un zurdazo desde la frontal del área que esta vez sí besó la red de la portería defendida por Buffon.Dos tantos en tres disparos, el que no entró tocó lo rechazó el poste. Una exhibición, otra más incontestable, que demuestra el buen arranque del argentino este curso 2017-18.Tras la impoluta actuación de este martes, Messi lleva ya ocho tantos, cinco en la Liga, dos en la Liga de Campeones y otro más en la Supercopa de España."Uno habla con todos y Leo es uno de los capitanes, uno de lo más importantes del equipo, del club, de la historia; es normal que hable con él porque, además, él sabe perfectamente cómo está el equipo", señaló Valverde, preguntado por su relación con la estrella argentina en el vestuario.