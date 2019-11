Messi responde a Cristiano sobre su propuesta de dejar el Barcelona

Ya son varias las veces que Cristiano Ronaldo le ha propuesto públicamente a Messi irse a otra liga, de otro país, para salir de su confort como lo hizo él desde el inicio de su carrera cuando dejó el Manchester United y después al Real Madrid.

Sorpresivamente, el 10 argentino respondió a Cristiano Ronaldo luego de conceder una entrevista a World Soccer "Todos buscan sus objetivos y experiencias. Nunca sentí la necesidad de dejar el mejor club del mundo, que es el FC Barcelona. Aquí disfruto de los entrenamientos, los partidos y de la ciudad. La dinámica entre club y ciudad es muy completa y siempre me sentía seguro de los objetivos en este club, sin ir buscar algo fuera", dijo Lionel Messi.

El jugador del Barcelona agregó "Ahora lo importante es añadir una Champions más a la vitrina, y con eso llegarán los premios individuales. Siempre he dicho que títulos individuales no son mis objetivos. The Best, el Balón de Oro, la Bota de Oro no son mis retos. Y aún menos el premio para el mejor gol del año".