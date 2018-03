Messi recibió su cuarta Bota de Oro e igualó a Cristiano Ronaldo

BARCELONA. El argentino Lionel Messi fue distinguido hoy por cuarta vez en su carrera con la Bota de Oro al mejor goleador de las Ligas del fútbol europeo, un premio que celebra y disfruta pese a no considerarse un delantero."Siempre dije que no me consideraba un delantero, pero tuve la suerte de ir haciendo goles y de conseguir estos premios", afirmó un sonriente Messi, en el acto de entrega del premio celebrado en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona."Fui creciendo, mejorando y acumulando cosas a mi juego y cada día disfruto más de ser jugador", prosiguió el astro argentino tras recibir el dorado trofeo de manos de su amigo y compañero en el Barcelona Luis Suárez, ganador en la anterior edición.Con 37 goles en la Liga de la campaña 2016-17, Messi relevó al delantero uruguayo en el palmarés de la Bota de Oro y, con cuatro, igualó el número de distinciones logradas por el portugués Cristiano Ronaldo."Los premios individuales vienen de la mano de lo colectivo; si eso no viene bien... Éste es un premio de todos, sin mis compañeros yo no habría conseguido todo esto", señaló el crack argentino ante la atenta mirada y los aplausos de Suárez, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, presentes también en el acto.Messi logró su primera Bota de Oro en 2010 con 34 goles. La segunda llegó en 2012 con 50 -el récord absoluto-. Y un año más tarde, en 2013, levantó su tercer botín dorado, con 46 tantos.Hoy, el genio del Barcelona, muy sonriente durante todo el acto, se fotografió con sus cuatro trofeos. Minutos antes, también había recibido el corazón dorado de la lucha contra el cáncer infantil de manos de uno de los muchos niños que se benefician de las ayudas de su fundación.