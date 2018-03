Messi no tiene tiempo para descansar

Nueve partidos con el Barcelona, dos con Argentina y todos los minutos sobre el césped. El futbolista Lionel Messi lo está jugando todo en el inicio de temporada.

No hay descanso por ahora para el crack azulgrana. Atraviesa un momento dulce -lleva 12 goles hasta el momento-, pero el calendario no ofrece tregua y las últimas temporadas evidenciaron que hasta los mejores jugadores del mundo necesitan parar si quieren llegar al tramo decisivo del curso en plena forma.

El sábado, Messi aguantó los 90 minutos en el estadio de Montilivi pese a que el Barcelona ganaba al modesto Girona por 3-0 desde el minuto 69, en un duelo de la sexta jornada de la Liga. El argentino no acabó ningún encuentro en el banquillo. Y eso que el club azulgrana ganó cinco de las seis primeras jornadas por dos o más goles de diferencia.

"¿Rotación de Messi? Cuando un jugador mete cuatro goles, al día siguiente no lo suelo cambiar. De hecho, eso no me ha pasado nunca", había anticipado su entrenador, Ernesto Valverde, antes del encuentro ante el Girona.

Messi arrancó la temporada el 13 de agosto con la ida de la Supercopa de España. El Barcelona perdió 3-1 en el Camp Nou ante el Real Madrid y tres días después volvió a jugar todos los minutos en la vuelta disputada en el Santiago Bernabéu, donde los blancos se impusieron 2-0.

El mal trago del título perdido y las malas sensaciones ofrecidas ante el eterno rival comenzaron a disiparse cuando arrancó la Liga española. Seis jornadas, seis victorias, 20 goles a favor y dos en contra. Messi fue protagonista de nueve de esos tantos.

En la Liga de Campeones se midió a la Juventus de Turín en la primera jornada. Las estadísticas fueron similares: 90 minutos en el verde y dos goles. Los arrolladores números sólo cambian con la selección argentina, con la que disputó dos partidos completos a principios de septiembre sin ver puerta.

En los próximos 30 días, Messi tendrá otros ocho compromisos. El miércoles visitará al Sporting de Portugal en la Champions y el fin de semana recibirá a Las Palmas antes de tomar un avión para viajar a Argentina.

En Sudamérica le esperan dos encuentros decisivos, pues Argentina se jugará el billete al Mundial de Rusia 2018 ante Perú (el 5 de octubre) y ante Ecuador (10 de octubre). Dos tropiezos podrían dejar a la "Albiceleste" fuera de la gran cita deportiva de año que viene. Es decir, Argentina necesita al Messi azulgrana.

A la vuelta de ese viaje, el Barcelona visitará al Atlético de Madrid (14 de octubre) y después recibirá al Olympiacos por la Champions (18 de octubre) y al Málaga en Liga (21 de octubre). El primer respiro para Messi podría llegar después de ese duelo, pues el Barcelona jugará el 25 de octubre la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Sumando todos los partidos que hay hasta entonces, Messi podría llegar a esa semana de octubre con 1.440 minutos en las piernas en dos meses de competición. Y quedarían todavía siete meses por delante.