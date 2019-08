Messi, fuera de la convocatoria con el Barcelona para el primer partido de Liga

Messi no estará en el primer partido de la temporada ante el Athletic de Bilbao con el Barcelona. El atacante argentino no logró recuperarse a tiempo de la lesión que le impidió participar de la gira en Estados Unidos y el cuerpo técnico ha preferido no arriesgar.

En la convocatoria tampoco están Arthur, Arturo Vidal, Wagué, ni Todibo; mientras que en las novedades se encuentra Rafinha, Iñaki Peña y Carles Pérez . Esta es la nómina final: