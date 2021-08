Messi fue presentado en PSG: las 10 mejores frases del argentino

En su primera rueda de prensa como jugador del PSG, Lionel Messi recalcó su deseo de volver a levantar "la Orejona", reto para el cual tendrá el respaldo de una plantilla plagada de jugadores de buen cartel y su principal socio Neymar con quien volverá a jugar.

Estas frases dejó el argentino en el Parque de los Príncipes:

Lionel Messi: “En el PSG están los mejores del mundo, tienen una gran plantilla. Espero poder aportar con mi granito de arena para conseguir los objetivos deportivos del PSG y los míos también”.

Lionel Messi: “Cuando hablé con Leonardo le comenté mi interés para establecer a mi familia aquí y que ellos puedan estar cómodos. Estoy feliz, sé que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero estoy motivado, con muchas ganas de entrenar y luego arrancar con esta nueva aventura. Estoy preparado para este reto, lo voy a disfrutar, eso es seguro”.

Lionel Messi a los socios y aficionados del Barcelona: “Antes de irme, les dije que siempre voy a estar agradecidos por el cariño, es mi casa, pasé muchos años ahí. Ellos sabían que venía a un equipo fuerte, que iba a pelear la Champions League. Los hinchas del Barcelona me conocen, saben que quiero ganar y por ende, podríamos enfrentarnos. Si llega a pasar, será lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente, pero también sería raro volver a mi casa con otra camiseta. Esto es fútbol y todo puede pasar”.

Lionel Messi sobre Neymar: “Es bueno tener un amigo dentro del vestuario. Cuando ves la plantilla del PSG te ilusionas, hay mucha calidad en el plantel. El equipo persigue los mismos objetivos que yo. Así como Ney, también están Di María y Paredes. Eso influyó mucho para que venga al PSG”.

Lionel Messi: “Siempre lo he dicho: quiero ganar más Champions Leagues y creo que he llegado al lugar IDEAL para conseguirlo”.

Lionel Messi: “No es fácil ganar la Champions League. A veces puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganarla. Los pequeños detalles suman. Sabemos lo difícil que es ganar la Liga de Campeones, el PSG lo sabe, estuvo muy cerca pero no pudo ganarla. Sé que hay que tener un grupo fuerte para soportar todo y también debes tener un poco de suerte para conseguir ganar esa competencia. No siempre gana el mejor”.

Lionel Messi: “El cariño de la gente ha sido una locura. Sin haber un acuerdo, ellos estaban hinchando por mí. Les agradezco por tanto cariño, vamos a disfrutar muchísimo. Ojalá sea un gran año para todos: para mí desde lo deportivo y para ellos en las gradas disfrutando del equipo”.

Lionel Messi: “Esta semana fue muy complicada por mi salida del Barcelona, pero a la vez pude ser feliz porque el PSG hizo todo muy rápido. Tuve sentimientos encontrados, pero ahora estoy concentrado en jugar con el PSG y eso me deja tranquilo y contento”.

Lionel Messi sobre su debut con el PSG: “No hay una fecha establecida, no lo sé. Estuve parado un mes, ayer recién pude ponerme en contacto con el cuerpo técnico. Supongo que tendré una pretemporada aparte y cuando el cuerpo médico lo decida podré jugar. Tengo muchas ganas de ponerme a punto para debutar con esta camiseta”.

Lionel Messi: “Es una locura poder compartir el día a día con esta plantilla porque hay grandes jugadores en todas sus líneas. Tengo mucha ilusión para empezar a competir porque lo haré con los mejores. Quiero disfrutar de todo esto, me gustará compartir equipo con Kylian Mbappé”.