Messi explota contra críticas en Argentina 

Messi se cansó de las críticas en su contra que genera cada vez que acude a una convocatoria con la selección albiceleste y explotó en una entrevista que concedió en la radio Club 947 de su natal Argentina.

El jugador del Barcelona rompió el silencio de muchos temas que le acontecen: La selección, las finales perdidas, el fracaso del Mundial de Rusia y más.



CRÍTICAS CUANDO JUEGA CON LA ALBICELESTE.

"Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho pero como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos".

FRACASO EN RUSIA.

"Si no íbamos en primera ronda era uno de los fracasos más grandes de la Selección. Hablamos y lo sacamos adelante para mejorar el grupo. Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta".

FINAL DEL MUNDIAL.

"Tuvimos una sal bárbara. Si ganábamos la de Brasil (0-1 en tiempo suplementario contra Alemania) hubiera sido todo diferente. Tuvimos una chance única. Por un detalle no se dio y a partir de eso vinieron todos los quilombos".

LA RELACIÓN CON EL PERIODISMO.

"El manejo con la prensa tendría que haber sido otro. Nosotros nos encerramos porque estábamos muy dolidos. Hay que intentar buscar una paz y una armonía con el periodismo. Y si uno tira para un lado y otro para el otro, no se puede. La Selección está por encima de cualquier y hay que intentar llevarse bien. Ahora no está tan agresivo como estaba con nosotros en esta etapa. Pero hicimos lo posible para ganar un Mundial, las Copas América".

DESEA GANAR ALGO CON LA SELECCIÓN.

"Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?".

¿ES OBLIGACIÓN PARA MESSI IR A LA SECCIÓN?.

"Nosotros somos un grupo que no vende humo, no decimos siempre que amamos la Selección. No lo ando diciendo siempre como hacen otros a cada rato. Y el que quiera creer otra cosa que lo haga. Nosotros no vendemos humo. Somos profesionales sino no hubiese ido más a la Selección. Si a mí nadie me obliga ir. Mira si yo voy a dejar la Selección por un bautismo. Llegué a mi casa y no sabía nada del bautismo. Es una boludez tremenda esa".

¿MESSI PONE A LOS TÉCNICOS EN ARGENTINA?.

"Yo me fui del Mundial y nunca más hablé con nadie. Scaloni me llamó varias veces y me contó el proyecto. Yo nunca hablé con nadie para que Scaloni fuera el entrenador".