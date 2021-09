Messi es duda para enfrentar al City de Guardiola

"Esperemos que pueda llegar, tenemos que ser cautos y ver la evolución de los próximos días", dijo Pochettino en referencia a Messi, en una rueda de prensa previa a la octava jornada liguera en la que el PSG se enfrenta al Montpellier.



Messi está descartado para ese choque con el Montpellier y continúa en proceso de recuperación por la contusión osea en la rodilla izquierda que se produjo el domingo pasado, cuando ganó ante el Lyon (2-1). El astro argentino ya fue baja el miércoles ante el Metz en otra victoria parisina (1-2).



"Como habéis visto en el parte médico, hoy ha comenzado a correr. Estamos esperando su evolución para los próximos días, esperemos que el próximo domingo podamos informar de que la evolución es buena", comentó el técnico argentino.



Con siete victorias en otras tantas jornadas, el PSG domina claramente el campeonato francés, a pesar de que algunos partidos solo los ha podido solventar en los últimos minutos.



El medio español Ander Herrera, ex del Zaragoza y del Athletic de Bilbao, ha sido uno de los destacados de este inicio de temporada. Además de su aportación en la zona de creación, suma cuatro goles, tres en Liga y uno en Champions.



"Es un crack, es un tipo de jugador con una humildad tremenda, con una experiencia al servicio el grupo. Se entrena al 100 %, juegue o no. Está siempre en disposición de ayudar al equipo. Es de los jugadores que cualquier cuerpo técnico ama tenerlo (...) competitivo, con calidad, con espíritu de ayuda", subrayó Pochettino.



De Mbappé, criticado por el entrenador del Metz Frédéric Antonetti por "falta de humildad" debido a algunos gestos en el campo, el entrenador del PSG respondió que entiende la frustración del técnico (los parisinos ganaron con un tanto en el 94), pero defendió al 7 parisino.



"Kylian es un chico maravilloso, un gran competidor que quiere ganar siempre, son cosas que pasan en el campo que no se pueden trasladar fuera. hay que analizar dentro del contexto de un partido de fútbol", indicó en alusión a los polémicos gestos.



"Pero si hay una cosa que tiene Kylian -añadió- es que es muy humilde".