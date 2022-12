Messi contra el árbitro: “La FIFA no puede poner un árbitro así”

Lionel Messi habló tras el pase a semifinales en el Mundial de Catar y, aunque al principio no quiso entrar en polémicas, terminó quejándose del arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz y aseguró: “No está a la altura”.

El capitán de la Argentina, luego le habló al organismo rector del futbol y le dijo: “La FIFA no puede poner un árbitro así”.

En su primer análisis del partido, Messi aseguró: “No era para que vayamos al alargue y mucho menos a penales. Sufrimos demasiado, pero son los cuartos de final del Mundial”.

“No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que rever eso, no puede ponerlo en una instancia, así, que el árbitro no esté a la altura”, sumó el Capitán.

Sobre los penales, dijo: “Estamos agradecidos con el Dibu. No abandonamos nunca en dar todo y presionar. Esa fueron las claves del partido”.

“Estamos disfrutando de esto y de la gente, de ir pasito a pasito y sacar los partidos como hicimos recién”, cerró Messi.