Messi brilló ante el Eibar y el Barcelona consolida su liderato invicto

Con un magnífico Leo Messi, autor de cuatro goles, el Barcelona ha sumado su quinta victoria consecutiva en cinco partidos de Liga para mantenerse como líder en un partido en el que los catalanes tuvieron problemas para superar al Eibar (6-1).



Messi estuvo excelso, anotó un póquer de goles, y ya acumula nueve en el Campeonato. La apuesta de Ernesto Valverde, que ha situado al argentino más cerca del área, ha dado sus frutos; otra de las apuestas, el brasileño Paulinho, también fue decisivo.



Pese al contundente resultado, al Bara le costó entrar en materia. Con tanto cambio, los barcelonistas fueron un equipo desconocido durante muchos minutos del primer tiempo, en el que su fútbol fue muy directo, con poca combinación y el Eibar mereció más de lo que el 2-0 reflejaba en el marcador.



Y es que Ernesto Valverde introdujo unos cuantos cambios. En la víspera ordenó que Umtiti se quedara en la grada y puso en su lugar a Mascherano. En total fueron tres cambios en la defensa respecto al equipo que ganó en Getafe, ya que también puso en juego a Semedo (Sergi Roberto) y a Digne (Alba).



En la media, Paulinho sustituyó a Rakitic y Denis Suárez a Luis Suárez. La idea de José Luis Mendilibar era presionar muy arriba al Bara, que tenía muchos problemas para sacar el balón jugado desde atrás.

La primera gran oportunidad fue un magnífico pase en diagonal de Jordán a Sergi Enrich que no decidió en el uno contra uno (min.4). La segunda ocasión, más tímida, fue un remate de Inui.



El Barcelona no se sentía nada cómodo y buscaba jugar en transiciones para sacar provecho de la velocidad de Messi y Deulofeu. La suerte para los de Valverde es que en la primera aproximación, Gálvez cometió penalti sobre Semedo, en una jugada en la que el defensa del Eibar no calculó bien.



A las primeras de cambio, los de Valverde ya estaban 1-0 por delante después de que Messi transformara el penalti en el minuto 20. Al Eibar le pesó el gol, siguió presionando, pero ya no llegaba al área contraria con tanta alegría y antes de la final del primer tiempo solo se acercó con un remate de cabeza de Escalante (min.25).



Con poca creación, los azulgrana lo fiaron todo a Messi. El argentino, con un gran remate, obligó a Dmitrovic a efectuar un par de buenas intervenciones (min.26 y 37). Justo después en un saque de esquina botado por Denis Suárez, Paulinho demostró su capacidad atlética.



El brasileño, que desequilibró el partido en Getafe con un gol en el minuto 85, volvió a marcar, esta vez tras un poderoso remate de cabeza en el 38 que prácticamente acabó con las esperanzas de los vascos (2-0).



Y en la segunda parte, el partido enloqueció. El Bara se hizo con el control de la situación desde el primer minuto ante un tímido Eibar que pensó que su oportunidad para sorprender a los catalanes ya había pasado.



Y en un fútbol de ida y vuelta y con tanto espacio, los barcelonistas lucieron sus mejores galas y en diez minutos anotaron tres goles.



Otra buena acción de Paulinho, que habilitó a Messi en el centro del campo dejando pasar el balón, fue el inicio del tercer gol. El argentino condujo, remató desde la frontal, despejó Dmitrovic y Denis remachó (3-0, min. 53).



Sergi Enrich, después de un buen centro desde la izquierda de Junc, recortó en el minuto 57, pero Messi en tres minutos dinamitó el partido. Marcó el 4-1 (min.59) tras una combinación primero con Busquets y después con Iniesta; y el 5-1 después de un pase de Paulinho, que volvió a ser decisivo.



En los minutos finales, Peña y Charles remataron al palo. Más certero volvió a estar Messi, que en el 87, después de una acción de Aleix Vidal, que suplió a Gerard Deulofeu, cerró el partido con el 6-1. El Bara después de cinco partidos va como un tiro, acumula 15 puntos, ha marcado 17 goles y ha encajado dos. La clave es Messi, en su mejor inicio goleador desde que viste la camiseta azulgrana.



Acá los goles:



Goooool de Messi con el que Barcelona gana 1-0 al Eibar en el Camp Nou por la quinta fecha de la Liga española. #barcelona #eibar #messi #campnou Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 1:39 PDT

Gol de Paulo hoy y el Barcelona gana 2-0 al Eibar en el Camp Nou. #barcelona #eibar #campnou #paulinho Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 1:47 PDT

Goooool de Denis Suárez para el 3-0 del Barcelona contra Eibar en el Camp Nou. #barcelona #eibar #campnou Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 2:27 PDT

Gol de Enrich con el que el Eibar logra el descuento en el Camp Nou. #barcelona #eibar #campnou Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 2:33 PDT

Goooool de Messi en una gran combinación con Paulinho y el quinto gol para el Barcelona contra Eibar en el Camp Nou. #barcelona #eibar #campnou #messi Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 2:46 PDT

Goooool de Messi para el 4-1 del Barcelona contra el Eibar en el Camp Nou. #barcelona #eibar #campnou #messi Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 2:56 PDT