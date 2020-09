Messi a Arturo Vidal: "El vestuario te va a extrañar"

El argentino Leo Messi se despidió este domingo del chileno Arturo Vidal, su ya excompañero en el Barcelona, y le aseguró que el vestuario del equipo azulgrana lo va a extrañar.



"Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía", escribe Messi en su espacio en Instagram junto a una foto en la que aparecen juntos y sonrientes con ropa de entrenamiento.



"Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho. El vestuario te va a extrañar, Arturo Vidal. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro", señaló.



Arturo Vidal viajó este domingo a Milán, donde se someterá en las próximas horas al pertinente reconocimiento médico previo a su fichaje por el Inter.



La llegada de Vidal, de 33 años, a Milán fue sugerida, aunque no de manera explícita, por la cuenta oficial de Twitter del Inter, que publicó la imagen de un avión que aterriza y la de dos espadas cruzadas, para referirse al "Guerrero" chileno.



El centrocampista de Santiago de Chile, que ya jugó en Italia con la camiseta del Juventus, se someterá este lunes a las pruebas médicas antes de firmar con el Inter del técnico Antonio Conte, con el que ya trabajó en Turín.



Vidal jugaba en el Barcelona desde 2018.