Messi: “No conozco la manera de trabajar de Ernesto Valverde”

PEKÍN. El jugador argentino del FC Barcelona Leo Messi dijo hoy que no conoce la forma de trabajar de su nuevo entrenador, Ernesto Valvede, pero afirmó que el objetivo para la próxima temporada "es el mismo: intentar conseguir el mayor número de títulos posible"."Lo conozco por los equipos que entrenó, los últimos años al (Athletic) Bilbao", señaló Messi en unas declaraciones en Pekín durante la presentación de un parque temático que llevará el nombre del astro argentino en China."No sé la manera de trabajar de él, así que nos conoceremos cuando nos toque presentarnos a todos. El objetivo es el mismo: intentar conseguir el mayor número de títulos posible", añadió.Messi lamentó no haber logrado más títulos en la temporada que acaba de terminar: "siempre decimos cuando empieza el año que nuestro objetivo es ganar todo. Nos hubiese gustado poder hacerlo esta temporada, lamentablemente no fue así porque hay muchos equipos que tienen muchísimo nivel"."No se dio, nos quedamos con la Copa, que también nos hace muy felices porque es un título más. El año que viene pelearemos otra vez para poder conseguir el mayor número de títulos posible", aseguró.