Messi-Lewandowski: el cruce poco amistoso y la charla en "secreto" tras el partido

Después de todo lo que se habló desde la tarde del sorteo de los grupos del Mundial Catar 2022, este miércoles Lionel Messi y Robert Lewandowski se encontraron finalmente en el campo de juego del estadio 974. Fue en el partido entre los seleccionados de Argentina y Polonia que cerró la primera etapa de la Copa con la clasificación de ambos equipos a los octavos de final del torneo, tras el triunfo por 2-0 del conjunto albiceleste.

El rosarino y el actual delantero de Barcelona pasaron de los saludos formales luego de sonar los himnos y en el sorteo junto al árbitro a tener una charla secreta de casi un minuto apenas concluyó el encuentro. Por entonces, todavía estaba en suspenso la situación de los polacos, porque Arabia Saudita y México no había terminado y de ese resultado dependía el destino mundialista de Robert y compañía.

En el partido, Messi protagonizó un frío cruce con Lewandowski en los últimos minutos de juego, cuando al argentino lo encaró en la mitad de la cancha al también Balón de Oro en un intento por avanzar hacia el arco. El polaco lo marcó con el cuerpo para quitarle la pelota, lo bloqueó dos veces y esa situación derivó en un Messi molesto, que no pareció aceptar las disculpas. Iban cinco minutos de los seis que se habían adicionado.

Al final del partido, los jugadores se encontraron, intercambiaron algunas palabras tapándose la boca para que no se les pueda leer los labios y se abrazaron, aunque con caras de que lejos estaban de demostrar afinidad. De hecho, Leo no sonrió en ningún momento y su rival apenas esbozó una mueca mientras lo tomaba del cuello.

“A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo que nos digamos en la intimidad”, dijo Messi, al consultársele sobre las situaciones en la zona mixta, camino al micro que lo llevaría a la concentración. En el fondo, lo que hay detrás es una vieja disputa, nacida cuando el polaco se ofendió porque Messi no lo votó para el premio The Best que otorga la FIFA (votó a Neymar, Mbappé y Benzema), que de todos modos Lewandowski ganó. El delantero dijo después de aquel episodio: “Voté por él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, dijo Lewandowski. A partir de aquello es que estalló todo. Sería la verdadera razón del conflicto.

¿Habrán hablado de eso hoy? Nadie lo sabe. “¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos”, se limitó a comentar Lewy, con la prensa polaca.

El delantero de 34 años reconoció un sentimiento agridulce, porque si bien es verdad que perdieron con contundencia (en el resultado, pero sobre todo en el juego), Polonia alcanzó la clasificación y, el próximo domingo, se medirá con Francia, al vigente campeón del mundo. “Por primera vez en mi vida experimenté algo así, un fracaso tan feliz. Pero ya no importa porque finalmente pasamos el grupo en la Copa del Mundo. Es un gran éxito”, expresó Lewandowski.

“No fue un gran partido para nosotros. Pero pronto lo olvidaremos. La clasificación es lo más importante. Jugamos los octavos de final contra Francia, que es incluso más fuerte que Argentina. Tenemos que aprender de la derrota de hoy. Definitivamente jugaremos mejor el domingo”, dijo. Y amplió: “El duelo con Argentina no fue un partido para un delantero. La defensa era importante. Se trataba de una clasificación y la obtuvimos. Da igual que sea por diferencia de goles, tarjetas o lo que sea. El gol que nos hicieron rápido en la segunda mitad nos afectó mucho. La confianza en sí mismo se debilitó. Tenemos mucho margen de mejora antes del partido con los franceses”.