Messi: "La felicidad de estar acá es enorme"

Leo Messi, nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG), constató que se ha sentido muy feliz nada más llegar a la capital francesa y agradeció el empeño del PSG para ficharlo después de "una dura salida" del Barcelona.



"Estoy muy feliz todos sabéis de mi salida del Barcelona, donde fue muy duro, son muchos años, es difícil el cambio después de tanto tiempo, nada más llegar acá la felicidad es enorme", dijo en sus primeras palabras como parisino en la sala de prensa del estadio del Parque de los Príncipes.

Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes ��



On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

Messi también recalcó su ilusión de sumar otra Liga de Campeones a su palmarés, aunque admitió que no será fácil.

"Mi objetivo y mi sueño es poder ganar otra Champions y caí al lugar ideal para lograrlo", dijo.

"Hay veces que podés tener el mejor equipo del mundo y no ganar (la Champions), esto es fútbol...Hay que tener un grupo unido y no siempre gana el mejor', explicó Leo.



El argentino agradeció el empeño de la dirección del PSG para ficharle, porque "no era fácil".



Acompañado por su mujer y tres hijos en una sala de prensa a rebosar, citó al presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi -presente junto en la conferencia-, y al director deportivo, el brasileño Leonardo,



"Agradezco cómo me trataron, lo rápido y fácil que fue en tan poco tiempo, porque era muy difícil y arreglarlo y tan rápido", señaló.





El argentino, de 34 años, se congratuló de compartir vestuario con los "mejores del mundo" en su posición, en alusión a sus nuevos colegas Neymar y Kylian Mbappé, entre otros.



Messi, que dejó el Camp Nou después de 17 temporadas en el primer equipo del Barcelona, dijo que fue muy importante el propio Neymar, con el que guarda relación de amistad desde que coincidieron en el Barca (2013-2017), además de sus compatriotas Angel di María y Leandro Paredes.



"Eso hizo mucho para poder venir aquí", asumió. Asimismo, se refirió al gran anhelo del PSG, la Liga de Campeones, y opinó sobre lo que hay que tener para ganarla (Messi tiene cuatro).



"Hay veces que se puede tener el mejor equipo del mundo y no ganar, a veces pequeños detalles te dejan fuera, y sabemos lo difícil que es la Champions, el PSG teniendo un equipazo no lo pudo conseguir", explicó Messi, quien incidió en que es necesario "un poquito de suerte" y "un buen grupo"..



Sobre un posible reencuentro con el Barcelona en Champions, dijo que sería "lindo volver a Barcelona", pero detalló que será también "raro". "Esto es fútbol y todo puede pasar, veremos", cerró.



Acerca de un debut con los colores del PSG, no dio una fecha y dijo que debe hacer una minipretemporada (acabó la Copa América en julio) y hablar con el cuerpo técnico para medir sensaciones.