Messi: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club"

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", declaró nada más aterrizar en el aeropuerto de El Prat tras regresar de la concentración con la selección argentina.

Messi al llegar a Barcelona. “ la verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club cuando le preguntan por el entorno de Griezmann pic.twitter.com/79nqhvCadu — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) November 18, 2020

Así respondió Messi en tono airado cuando se le preguntó por la palabras de Eric Olhats, exagente de Antoine Griezmann, que recientemente acusó al astro argentino de controlarlo todo en el Barcelona y de no haber visto con buenos ojos la llegada del delantero francés.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él"., expresó el representante de Griezmann.