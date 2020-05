Messi: “El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual”

Pese a su condición de estrella, alejada del día a día habitual de cualquier ser humano, Lionel Messi ha vivido “con pena y frustración” el impacto del coronavirus en la sociedad, especialmente por los que han lamentado el fallecimiento de un ser querido. El jugador del Barça considera que el fútbol y la vida en general ya no “volverá a ser igual”.

“Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos”, reflexionó para El País Semanal el argentino además de concluir que “el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual”.

No será como antes, pero a Messi le “queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió”. El delantero incide en la situación para aquellas personas que más han sufrido: “Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”.

Pese al drama de miles de familias, muchas otras han podido superar el virus con el esfuerzo del personal médico, a los que Messi les tiene un “agradecimiento infinito”. El ‘10’ azulgrana ha colaborado económicamente durante este crisis donando cantidades millonarias a los proyectos impulsados para luchar contra la pandemia.

Volviendo al deporte, el rosarino no tiene dudas de que “el fútbol y el deporte” se verán “afectados”, en especial para las arcas de todos los agentes implicados: “ En la parte económica hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus”. Cabe recordar que los jugadores del primer equipo azulgrana acordaron una rebaja del 70% de sus sueldos durante el Estado de Alarma para ayudar a la maltrecha economía del Barça.

Por lo que respecta al ámbito deportivo, Messi que ahora toca “implantar de nuevo, pero de manera progresiva” la vuelta a los entrenamientos y a las competiciones. “Será una situación extraña para nosotros los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”, insistió.

El Barça, como el resto de equipos de fútbol profesional de España, iniciarán el lunes la última fase de entrenamientos del protocolo sanitario acordado por LaLiga y la RFEF, en la que ya podrán ejercitarse de manera colectiva con toda la plantilla. Será el último paso antes de la reanudación de la Liga el próximo 11 de junio con el derbi sevillano, siempre que el coronovirus no trunque los planes.