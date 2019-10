Mercado: "Tengo que estar un mes sin poder cabecear"

Fuera de peligro, tras sufrir un trauma craneoencefálico el domingo contra Águila, el delantero colombiano, Mitchell Mercado, habló con EL GRÁFICO de su recuperación.

Antes de todo, el atacante reiteró que su salud sigue mejorando, tras el choque con el zaguero migueleño, Ronald Rodríguez, quien vio su segunda tarjeta roja en este torneo.

Tras testificar su mejora en salud, el delantero de El Vencedor relató cómo fue la jugada en la que salió lesionado, para posteriormente ser trasladado a un centro hospitalario en Usulután

"Gracias a Dios estoy mejor. Ya me dieron el alta ayer por la tarde. Ya estoy en casa, recuperándome, gracias a Dios. Con el jugador de Águila (Ronald Rodríguez) no tengo problema. No puedo decir si hubo en él mala intención. Esto pasa en el terreno de juego y uno tiene que estar preparado. Lastimosamente, chocamos y me llevé la peor parte. Pero la verdad es que no tengo ningún rencor a él (Rodríguez). No puedo decir que él lo hizo a propósito", apuntó Mercado en charla con EL GRÁFICO.

Luego, Mercado ya tiene el alta médica y ahora deberá esperar la deportiva, que puede demorar entre dos a cuatro semanas, según el médico de selecciones, Francisco Herrera, quien dijo que el cafetero, que ahora tiene cinco goles en el Apertura, deberá seguir bajo vigilancia médica.

"Son cosas que pasan. No esperaba que esto me pasara en el buen momento que estaba pasando. Pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Cuando me dieron el alta, el médico me dijo que dentro de 15 días puedo volver al terreno de juego. Pero tengo que estar un mes sin poder cabecear el balón. Solo podría jugar con los pies y un protector en la cara. Cuando vuelva a jugar, espero seguir mostrando ese excelente juego que estoy dando", dijo el delantero suramericano a este medio.