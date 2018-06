Menos de la mitad de equipos de primera división tienen técnico para el Clausura 2018

De todos los entrenadores que iniciaron el Clausura 2018, sólo uno sigue vigente. El nacional Jorge Humberto Rodríguez de Alianza es el sobreviviente de un torneo inestable en los banquillos del resto de equipos.

Dos lograron llegar hasta el último partido de competencia junto al ''Zarco'', Rubén Da Silva con Santa Tecla y Cristiam Álvarez con FAS. Sin embargo, al técnico subcampeón no le agradó la propuesta de dirigir fuerzas básicas y se marchó, en tanto ''El Samurai'' sigue a la espera de que la directiva tigrilla se decida por continuar con él o buscar otro entrenador.

Si el Torneo Apertura 2018 iniciara ya, cinco equipos al menos ya tienen a su entrenador confirmado. Alianza tiene renovado de palabra al ''Zarco'', luego de dos años de trabajo y cuatro finales (2 títulos y 2 subcampeonatos).

Otro que recibió el respaldo para mantenerse al frente es el peruano Alberto ''Chochera'' Castillo con Isidro Metapán, pese a que los jaguares fueron últimos en al tabla general del Clausura 2018. La directiva le ha permitido recomendar refuerzos, entre ellos la del brasileño Ze Paulo. Castillo arribó al equipo el 8 de marzo para relevar desde la jornada 12 a Edwin ''Bochinche'' Portillo.

Ha sido hasta este mes que el resto de entrenadores de los otros tres equipos han conocido que se ya tiene segura su participación para el próximo torneo. El 2 de junio, Víctor Coreas fue ratificado por el gerente de Municipal Limeño, Samuel Gálvez. En marzo llegó el timonel nacional con los cucheros como bombero de una temporada complicada donde clasificó a cuartos de final con dificultades, luego de la transición del argentino Emiliano Barrera y ek nacional interino Wilfredo Molina.?



Audaz le siguió a Limeño y el 3 de junio el presidente Juan Pablo Herrera renovó por un año al nacional Carlos Romero. Al menos, en el papel estará dos torneos aunque en la práctica siempre es una incertidumbre. Romero llegó al cuadro coyotero en la jornada 11 del Clausura 2018 en sustitución de Misael Alfaro y de Emerson Umaña, quien estuvo interinamente. Su mérito fue salvar al equipo del descenso y clasificarlo, al punto de llevarlo hasta una semifinal.



Jocoro, el benjamín de la temporada 2018/2019, no le permitió al uruguayo Rubén Alonso continuar con el trabajo, luego de conseguir el ascenso en mayo. Tras unos días de silencio y donde no hubo acercamiento para renovar, la directiva contactó al argentino Emiliano Barrera, quien fue cesado de Limeño un día antes de disputarse la jornada 15 del torneo pasado.

¿QUÉ PASA CON LOS DEMÁS?

Santa Tecla anunció esta semana que tienen tres candidatos al banquillo, todos extranjeros. Ninguno ha dirigido el medio local, según detalló a El Gráfico el presidente de los pericos, José Vidal Hernández.

Su anterior entrenador, Rubén ''Polilla'' Da Silva tenía contrato vigente pero no estaba dispuesto a ocupar otro cargo que no fuera la de entrenador principal.

FAS es un caso especial. Cristiam Álvarez tiene contrato vigente por un año y, pese a teber tres torneos con los tigrillos, sigue en espera. Cuando presentó su informe técnico del torneo pasado, le comunicó a los directivos que ponía a disposición su cargo.

Álvarez aclaró que no es que haya pensado en renunciar, pero está dispuesto a ser auiliar o gerente deportivo, en caso los tigrillos optan por contratar a un entrenador extranjero.

Águila, con el que FAS siempre libra el clásico nacional, está en una situación poco habitual. La directiva no da señales de reacción rápida. Las deudas con el plantel botaron la planificación que existía para que los emplumados realizaran una gira internacional a Estados Unidos desde el 31 de julio al 11 de junio.

El Clausura 2018 fue caótico para los emplumados que llegaron a estar en manos de los entrenadores Osvaldo ''Pichi'' Escudero y los nacionales Marvin ''Perica'' Benítez y Miguel ''La Peluda'' Ovando. A estos dos últimos ya se les venció contrato y no han recibido comunicación para seguir.

Contrario a FAS y Águila que tienen a sus aficionados con más preguntas que respuestas, Chalatenango está aterrizando. Los Duros del Norte ya tienen fecha de inicio de pretemporada (18 de junio) y en los próximos días anunciarán altas, bajas y al entrenador. En el Clausura 2018 tuvieron a sólo dos en el banquillo (William Renderos y a Melvin Giovanni Portillo).

En Pasaquina tienen claro que el entrenador nacional Francisco Javier Robles no seguirá. La directiva busca a un extranjero para que lleve las riendas del equipo que estuvo cerca de vender la categoría por problemas financieros, situación que lo obligará a camiar de sede por el poco apoyo de sus aficionados, mudándose al Marcelino Imbers de La Unión.



Sonsonate y Luis Ángel Firpo son dos equipos que no terminan de tener claro a qué apuestan. Los cocoteros, luego de salvar la categoría con el nacional Juan Ramón Sánchez, han dejado pasar el tiempo y el técnico no ha tenido una comunicación con la directiva. No se descarta que también sea relevado. Y en Firpo tampoco hay candidatos al banquillo. Tras su último partido el torneo anterior, el salvadoreño Giovanni Trigueros dejó su cargo y la directiva estba por resolver en estos días su finiquito. El saldar sus deudas ha sido la prioridad de un Firpo que está al borde de vender la categoría porque actualmente en lo financiero no es sostenible.

En conclusión, el Apertura 2018 que está por iniciar en menos de dos meses, no está claro el panorama para la mayoría de equipos. Lo cierto es que debe aprenderse del Clausura 2018 donde hubo una tasa de desempleo de entrenadores considerable. Nueve de los entrenadores que iniciaron, perdieron sus trabajos entre febrero y abril. En esa lista desfilaron Eraldo Correia, William Renderos, Rubén Alonso, Misael Alfaro, Osvaldo Escudero, Emiliano Barrera, Manuel Carranza Murillo, Edwin Portillo y Diego Pizarro.