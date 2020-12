Mendilibar: "El puntito sabe a victoria"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, explicó que "el puntito sabe a victoria" después de empatar 1-1 ante el Barcelona, en partido de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou.

"He venido aquí muchas veces y no hemos sacado nada. El partido esta vez se ha pasado rápido y, cuando me he dado cuenta, ya estábamos en el descuento. La clave es trabajar mucho, tener suerte y estar acertado en las ocasiones de gol que tengas. Los jugadores han corrido mucho y estarán cansados", añadió en rueda de prensa.

Respecto a la ausencia de Leo Messi, lesionado, Mendilibar consideró que "el hecho que no esté el mejor jugador del mundo ya es mucho hándicap". Y admitió que "cada vez" que ha visitado el Camp Nou "dos goles de Messi no los quitaba nadie".

Sobre el 3-5-2 que alineó Koeman en la primera mitad, el técnico vasco opinó que "al Valladolid le pudo sorprender que jugaran con tres centrales", pero el Eibar ya creía que "podían jugar así" y eso le permitió tener "más tiempo para hablar con los jugadores y poder plantearlo".

Por otro lado, Mendilibar dijo que el Barcelona "está más justo que otros años, porque le está costando más sacar los partidos adelante", pero puntualizó que "tiene plantilla para ganar todas las competiciones en las que juega".