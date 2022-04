Memo Rivera sobre Platense: "Me mandaban papeles sugiriendo la alineación"

El ex entrenador de Platense, Guillermo Rivera comentó en el "Guiri Guiri al Aire" que no le sorprendió su despido del cuadro viroleño luego de que se anunciara su separación tras la derrota ante Alianza en la fecha 18.

“No me sorprendió tanto (la noticia de su separación), ya había visto algunas situaciones que cuando me llamaron entendí la situación”, explicó Memo Rivera de forma tranquila.



El ex seleccionado nacional en la década de los 90' afirmó que tuvo esa impresión de no seguir con el actual subcampeón nacional en la recta final de la primera vuelta de la liga. Hay que recordar, que Platense fue uno de los peores equipos en el arraqnue del Clausura llegando a sumar hasta seis partidos sin conocer la victoria.



“Antes de jugar contra el Once Deportivo ya había sido condicionado, gracias a Dios ese día se ganó”, recordó.



Rivera refutó la postura de la dirigencia viroleña en decir que su salida ha sido por discrepancias en la manera en que el equipo estaba jugando.



“Yo he puesto a los jugadores donde mejor me parece, si ellos no han tomado un curso de entrenador yo los invito a que lo hagan”, comentó de forma sarcástica el técnico nacional.

Hay que mencionar que "Memo" confesó en el programa radial que previo a sus partidos, él encoentraba papeles con alineaciones dónde la directiva viroleña le sugería algunos cambios en el once titular de Platense.



“En un momento dado me mandaron papeles dándome sugerencias de las alineaciones”, confesó el estratega criollo acerca de la forma en que planteaba al equipo.



“Esto es parte de la vida del fútbol, Dios decidió que las cosas llegarán hasta aquí. Cuando jugué nunca hablé con los compañeros para jugar de una u otra forma”, afirmó Rivera.