Memo Rivera, segundo técnico cesado en el Clausura 2022

El nacional José Guillermo Rivera se convirtió en la tarde del pasado lunes en el segundo entrenador despedido en el Clausura 2022 luego que su junta directiva anunciara en horas de la tarde que se desligaba del estratega nacional a raíz de algunos desacuerdos en la manera en que Rivera dirigía al equipo plateado luego de sufrir dos derrotas consecutivas a manos de Luis Ángel Firpo y ante el campeón Alianza. Pese a que antes de su despido sumó cinco triunfos consecutivos en lo que va de la segunda vuelta del torneo nacional para ser por el momento en el mejor equipo de la última vuelta de clasificación con 15 puntos.

"Sorprendido por la noticia, el gerente del equipo me llamó esta tarde entre las 4 y 5 de la tarde para comunicarme la decisión tomada por la comisión deportiva, pero esa comisión nunca me brindó un reporte sobre mi labor", explicó Rivera.

"Estoy tranquilo, trato la manera de tomar esto como otra experiencia en mi carrera como técnico, Selvin (Amaya) me llamó por teléfono después de las 4 de la tarde donde me comunicó que tomaron la decisión de separarme porque no estaban de acuerdo de algunos planteamientos en la cancha, pero la verdad no me explico esos razonamientos cuando estamos a un mes y medio a que acabe el torneo", subrayó.

Rivera se une así al argentino Roberto “Toto” Gamarra Leguizamón como los dos únicos entrenadores cesados en el presente torneo liguero.

Gamarra fue separado del banquillo de Luis Ángel Firpo por mutuo acuerdo el pasado 14 de febrero tras renunciar de su cargo luego de caer un día antes por 1-0 en la jornada siete a manos del Once Deportivo en Ahuachapán luego de sumar solamente seis puntos en las primeras siete jornadas al firmar apenas tres empates en sus últimas seis presentaciones en el torneo nacional y ubicarse décimo en la tabla de posiciones.

"Nos reunimos con el profesor y él puso su renuncia irrevocable por la situación que se ha dado en los resultados y lógicamente a pesar de que tenemos un buen equipo, el fútbol así es, las cosas no salen, el profesor hizo su mayor esfuerzo, pero al final este mediodía se tomó la decisión final de no continuar con Firpo", dijo Juan Pablo Herrera, presidente del equipo manudo.

"Tenemos seis puntos de los 21 que se han disputado, yo creo que era una preocupación de parte de él", agregó el dirigente vicentino de los pamperos en esa oportunidad.

Gamarra se sinceró un día después de su salida en el programa del Güiri al Aire al manifestar que “Así es, yo me reuní con el presidente y presenté mi caso. Fui muy determinante en mi decisión, tengo bien claros mis conceptos y tampoco voy a perjudicar al equipo. Nadie puede decir que yo como profesional no trabajo", indicó el técnico argentino en esa oportunidad.

Gamarra incluso argumentó que los futbolistas en El Salvador ven como un “adversario” a los directivos, médicos o a los técnicos.

"Acá se malcría al jugador, se le contempla, las directivas son tan buena gente que el jugador abusa, en el fútbol ve como adversario al directivo, al técnico, al doctor y al rival lo ve como dormir con el rival y te roban la cartera", expresó.

Dos meses después de la salida de Gamarra es el Platense de Zacatecoluca quien anuncia la separación de Memo Rivera argumentando su junta directiva no coincidir en su forma de plantearse dentro del campo de juego luego que el técnico nacido en San Rafael Cedros sumó tras 18 jornadas un total de siete triunfos, cinco empates y seis derrotas, las dos últimas de manera consecutiva que abonó en la salida del técnico cuscatleco de las filas del subcampeón nacional, pese a que Platense está ubicado en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 26 nomios y matemáticamente a cuatro puntos de su clasificación a cuartos de final a falta de 12 puntos para finalizar las dos vueltas de clasificación.