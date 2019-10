Memo Rivera: “Pido a Brayan que no se le suban cosas a la cabeza”

El colombiano Brayan Gil Hurtado pasa por su mejor momento futbolístico en la liga donde ha anotado seis goles en los últimos cuatro días para alcanzar la cifra de 12 goles en su primer torneo liguero en primera división.

Gil ha sido artífice de las dos últimas victorias del plantel tigrillo ante Isidro Metapán de visita (0-2) el pasado miércoles donde anotó doblete y contra El Vencedor de Santa Elena en la fecha anterior en el estadio Cuscatlán donde marcó cuatro goles.

“Contento y orgulloso del accionar de mis jugadores, es un grupo muy joven, siempre lo he recalcado, acompañamos a la figura de la jornada (Brayan Gil) a quien siempre le he aconsejado que no se le vaya a subir otras cosas a la cabeza como ha sucedido con otros jugadores, pero siento una alegría inmensa por todo lo que este grupo está haciendo dentro del campo de juego, por la energía que derrocha en esta semana comprimida que hemos tenido y que hemos hecho no ha sido fácil para ellos”, aseveró Rivera quien no negó que haya disfrutado cada uno de los cuatro goles que Gil Hurtado anotó ante el equipo usuluteco.

“Me quedo con los cuatro que metió y hubiera querido más porque tuvieron mucho más para anotar, perdieron muchas ocasiones de gol y eso es importante ya que me podría preocupar si ellos no llegan al área rival”, destacó.

“Eso me llena de mucha satisfacción, Brayan ha disfrutado de la unidad del grupo ya que los dos últimos goles que anotó fue gracias a que sus compañeros lo cobijaron y le dieron la pelota y le dijeron tomá, hacete famoso, eso es fútbol y la alegría que genera el fútbol y los he disfrutado todos.”, expresó.

Rivera ha sido sutil en tocar el tema del buen momento que está mostrando su goleador colombiano al manifestar que “hay que saberlo llevar, poco a poco, no hay que apresurar las cosas, la calidad de Brayan es innegable pero mi temor es que él no sepa asimilar todas las voces que le piden que se nacionalice y así llegar a la selección nacional. Creo que cada momento llegará, todo a su tiempo, eso le aconsejo, que sepa tomar las cosas tal como son, que no se vaya a perder, que tenga bien puestos los pies sobre la tierra y que disfrute estos momentos que el fútbol le está regalando.”