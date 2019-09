Memo Rivera: “De aquí en adelante el sello en FAS será mío”

FAS derrotó merecidamente 1-2 a Municipal Limeño de visitante por la jornada 11 del torneo Apertura y fue un logró por su mayor efectividad a la hora de definir; así lo destacó su nuevo timonel José Guillermo Rivera, quien debió dirigir su primer partido desde los graderíos del sector de tribuna por falta de su documentación ante la liga.

Rivera vivió intensamente el juego y al final reconoció el esfuerzo de sus nuevos pupilos y sin olvidar que la victoria tiene cierto sello de su predecesor, Erick Dowson Prado.

“Acá no hay que darnos paja, lo viví como jugador, acá llegan técnicos que están cinco o seis jornadas y luego los quitan. Debo reconocer que el triunfo ha sido merecido por lo que generamos en el partido donde fallamos muchos goles en el primer tiempo. No hubo necesidad de hacer muchos cambios en el plantel, más allá de los dos expulsados hay que reconocer que esta victoria es por lo que ellos trabajaron con mi antecesor, yo apenas llevo tres días con el plantel y eso no hay que negarlo”, destacó el técnico nacional.

Sobre su buena estrella de debutar con un triunfo en el mismo estadio donde lo hizo con Jocoro pero con derrota; Memo Rivera sonríe al recordar esa andanza de su carrera al declarar que “son momentos distintos pero con la misma satisfacción. Con Jocoro, pese a que perdí en mi partido de debut, salí satisfecho del rendimiento grupal; ahora es igual, los muchachos se fajaron, controlaron el juego del rival que nunca se entregó y al final una jugada de Josue’(Rivera) a quien conozco por su paso por la sub 23 sabía que iba a definir bien ese contraataque para este triunfo merecido”, detalló.

Sobre su plan de trabajo, Rivera dijo que “de acá en adelante vamos a dejar nuestro sello en FAS, a trabajar a mi manera, a lo que más me gusta hacer en la cancha, a trasladar el balón a ras de grama, el equipo tiene jugadores de buen pie, lo reconozco porque de acá salí formado en liga mayor y esa es una satisfacción enorme”, reconoció.

“Vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo para lograr seguir en puesto de clasificación, esto apenas comienza para mí, queda una vuelta entera para que el equipo se adapte a mi idea y yo reconocer sus cualidades en la cancha”, destacó.