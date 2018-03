Meme González ya es el segundo portero con más goles en torneos cortos

El guardameta del Dragón José Manuel González sumó el pasado miércoles una nueva anotación en torneos cortos en primera división, lo que le ubica en segunda posición de los arqueros más goleadores.Tanto "Meme" González como el exportero Dagoberto Portillo Gamero (suspendido de por vida en 2013) cuentan con 10 anotaciones a nivel de clubes. Ambos son superados por el exguardavallas y ahora auxiliar técnico del Metapán, Misael Alfaro, quien anotó 31 veces, entre cobros de penalti y tiros libres.En el caso del meta del Dragón, González dio el gane la noche del miércoles a su club gracias a su efectivo cobro desde los 12 pasos ante el Santa Tecla, lo que dejó el encuentro con marcador de 0-1 para los suyos."Estoy contento porque se sumó en una cancha difícil, contra el que mejor juega en el redondo nacional, y se logró la victoria. En lo personal, ya tenía ratos de no marcar, porque siempre hemos tenido (en el Dragón) buenos pateadores de penal", comentó el veterano guardavallas.El experimentado arquero, que cumplirá en octubre 36 años, explicó las razones por las que lanzó la pena máxima."El miércoles se dio la situación de que no estaba (Georgie) Welcome (separado del club), tampoco (Jackson) De Oliveira (también alejado) y casi todos los jugadores me tienen confianza, así que me llamaron para patear", afirmó.La última vez que "Meme" había anotado para el Dragón fue durante el torneo Clausura 2015, en la segunda de sus tres etapas con el club, en un juego ante el Atlético Marte, al que vencieron también por 1-0.Entre risas, González comentó que ya no recordaba cuántos goles llevaba ni la última ocasión en que había marcado para los dragonianos, con quienes suma cinco goles. Las otras cinco anotaciones las hizo con la camiseta del Vista Hermosa (entre 2005 y 2008).González tampoco considera que deba ponerse una meta de goles en específico. "Siempre he creído que el que lo patee sea alguien con confianza y si yo me pongo a pelear por tirar, no sale. Yo pienso más en lo grupal y que se gane", manifestó.