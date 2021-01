Meme González: "Estamos de local y podemos hacer grandes cosas"

El portero del Jocoro José Manuel González habló de la sanción y del duelo contra Águila en la otra manga de las semis del Apertura 2020 y junto al partido Alianza-FAS fueron de los temas de debate en la mesa del Güiri Güiri al Aire de este miércoles.

Meme González fue expulsado en el partido contra Limeño que ganaron los fogoneros en el Ramón Flores Berríos por 1-2 y no jugará la ida de semis ante los emplumados tras ser sancionado con un juego de suspensión.

El portero cometió falta al minuto 20 contra Edwin "Inter" Sánchez, pero el equipo hizo la hombrada y es semifinalista, contra todo pronóstico.

"Bastante triste porque no voy a poder estar en la ida, pero en una jugada que me tocó tomar una decisión de milésimas, quise lo mejor para mí y para el equipo, lastimosamente salí perjudicado en esa jugada y no voy a poder estar en el primer partido de semifinal pero el equipo está motivado, tiene una vibra que se siente al llegar y con esa hambre de triunfar de seguir marcando diferencia", comentó el guardameta.

El portero con más de dos décadas de rodaje en primera división también valoró la situación del Jocoro luego de el castigo a siete jugadores por la trifulca contra Marte.

"No ha sido nada fácil para nosotros como institución, como Jocoro, ha pasado de todo, pero nunca hemos bajado los brazos y hemos estado a la orden del cuerpo técnico y diciendo sí al trabajo. Ahí está el premio y está en haber hecho caso, trabajar con humildad y gracias a Dios se consiguió pasar a semifinal", explicó Meme a la mesa más redonda.

Sobre la serie contra Águila, el portero Manuel González dijo que el rival está jugando bien y es uno de los grandes.

"Será una bonita semifinal contra un Águila anda jugando bien, un equipo grande pero estamos de local y podemos hacer grandes cosas. Ese equipo (Jocoro) lo veo como el Vista Hermosa en 2005, no le conocía mayor cosa, jugadores de segunda y tercera y unos cuantos jugadores de experiencia que hemos venido a aportar y ha valido para que este equipo camine y los jóvenes se han dejado guiar", expresó.

Los jugadores sancionados por Jocoro son los nacionales Alexis Maravilla, Nelson Alvarenga, Salvador Galindo, Kevin Martínez, Nelson Moreno y los hondureños Arnold Meléndez y Júnior Padilla; al igual que el preparador físico nacional, Salvador Cruz Polanco.

Para suplir las bajas por el castigo, el técnico del Jocoro convocó a jugadores de la reserva. Christopher González, Nelson Rodríguez, Marlon Joya, Elvis Constancia, Óscar Rodríguez, Guillermo Fuentes y Luis Salmerón.

"El profe ha hecho bien a llevar gente que conoce el medio y se adapta a la idea de él y a la institución, ha sido bastante el premio, se han conseguido muchas cosas y ante todo pronóstico. Nadie daba nada por Jocoro, pero nosotros calladitos siempre hablábamos en la interna del plantel. que no nos marearamos y teníamos mucho que ganar". reforzó el guardameta.

"Hemos venido partido a partido, hemos tenido castigados, enfermos, lesionados y todo el equipo está motivado para enfrentar una semifinal contra un grande como el Águila". dijo el futbolista de 21 años de carrera profesional y debutó a los 18 años con Dragón.

González también explicó cómo ha sido la relación con Felipe Amaya, arquero suplente de Jocoro.

"Es el cuarto equipo en el que coincidimos y aparte de ser un gran jugador es una buena persona, nos hemos llevado bien. Estuvimos en Firpo, Dragón, Vista Hermosa. Él me conoce a mí y yo a él, nos disputamos el puesto sanamente, cuando él juega yo lo apoyo", mencionó el portero de 39 años de edad.

Cristian Villalta preguntó a Meme sobre la presión de un equipo con poca exposición ante un grande. "Te puede pasar factura, hay jugadores que no asimilan una presión de esa, pero la presión en este momento es para los jugadores del Águila, si Águila no está en una final y es campeón, es un fracaso, la afición te lo pide y la directiva. Nosotros nos planteamos ir paso a paso y luchar ante todo pronóstico".

"Los muchachos de la reserva nos han dejado asombrado porque han subido a siete y meten a uno como si tuviera experiencia. Nosotros les hemos dicho que jueguen y que se diviertan, eso ha sido clave para que ellos hayan evolucionado dentro del plantel mayor", agregó González.

ALIANZA - FAS

Albos y tigrillos medirán fuerzas esta noche en el Cuscatlán pero en el preámbulo del juego hubo amplió análisis y Guerra de Pronósticos en el Güiri Güiri al Aire.

Óscar Guerra advirtió que el juego tenía muchas aristas y prometía ser muy bueno.

"Yo espero un partido muy tenso, creo que todos nos imaginamos un juego de esas características, creo que el reto de concentración y disciplinario es alto porque la serie lo exige pese a que hay muchas tensión y mucha electricidad en el ambiente y hay jugadores con temperamento volátil en ambos bandos", comentó Criistian Villalta.

Otro punto de análisis fue hasta dónde puede arriesgar Alianza sin delanteros de referencia ya que solo tendrá al colombiano Michell Mercado.

"Los volantes de Alianza tienen que estar finos a la hora de definir si no tenés a Zelaya y ya se le fueron los dos sudamericanos. ¿Dónde descansa el gol de Alianza? Michell Mercado es una opción pero si va a ir él solo necesitas que las demás armas estén con puntería", comentó Rodrigo Arias.

En la Guerra de pronósticos, Villalta auguró un empate sin goles, mientras que Rodrigo dio un un triunfo de 2-0 al Alianza y Óscar Guerra dijo un 1-1.

"Por ser local, Alianza sale un poquito más obligado pero tampoco creo que se va a desbocar", expresó Guerra.

"Yo creo que Alianza por el partido anterior, que mostró un equilibrio que no le había visto en todo el campeonato y mostró mucha llegada de volantes y si Tamacas, no digo que pueda volver a ser el goleador, pero sí puede abrir espacios para que entre Michel, para que entre Portillo...Creo que gana Alianza 2-0", dijo Arias.