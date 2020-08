Melvin Segovia, pasión por el fútbol playa y la fotografía

Melvin Segovia es muy conocido en la Playa Las Flores de San Miguel por su participación desde el año 2011 con la selección de fútbol playa de El Salvador y por su destacado trabajo como fotógrafo, pescador y agricultor.

Toma su cámara y atiende a los surfistas que llegan en la búsqueda de la adrenalina en las olas de esta playa oriental y encuentran en los servicios de Melvin Segovia y su empresa “Las Flores, Segovias foto y video”, la alternativa perfecta para llevarse un bonito recuerdo.

Comenzó en el año 2011 con la fotografía y desde el año 2015 se independizó con “Las Flores, Segovias foto y video”. La especialidad es la fotografía y video de prácticas de surf, pero admite que en este periodo, atendió dos bodas “trabajé para una boda y la mía fue mi producción”, comentó.

Admitió que es no es un trabajo fácil y que cuando llega la convocatoria de la Selecta de playa “tengo personas que trabajan para mí, por el compromiso que tengo con la selección de fútbol playa, cuando me convocan, dejo todo y me voy a los entrenamientos, dejo a alguien encargado para que administre y trabaje”.

“La fotografía es divertida, practiqué el surf y esto (trabajo) es una forma de sustento, cuando la temporada es alta y la ola en perfectas condiciones, tenemos buenos ingresos”, expuso.

Segovia llegó a la selección de fútbol playa en el año 2011 y desde entonces, disputó el Premundial de la CONCACAF de Bahamas en el año 2017 y el de México, en el año 2019. Debutó con el seleccionado playero en el Torneo UNCAF que se jugó en El Salvador en el año 2015, se lesionó la rodilla izquierda, fue operado y se perdió el Premundial 2015 y los Juegos Bolivarianos, de ese mismo año.

APRENDIENDO CADA DÍA

Melvin Segovia aseguró que le gusta la fotografía y el video, que le fascina hacer su trabajo y que encontró la forma perfecta para ganar el sustento para su familia, pero también reconoce que es un pescador artesanal y que trabaja, desde niño, en la agricultura.

Dijo que “me gusta tomar fotos y ver la felicidad de un cliente al decirme ‘no tengo un recuerdo y hoy me lo llevo’. Los clientes nos identifican desde el año 2011 que trabajé para alguien más, ya propio lo hago desde el año 2015”.

Añadió que “tomamos las fotografía haciendo surf, editamos el video para venderlo a un mejor precio. Trabajamos con surfistas estadounidenses, brasileños y de otros países”.

El aprendizaje en la fotografía llegó con el paso de los años y su inquietud por aprender a diario “aprendí en el camino, ‘no hubo tales’ de obtener un título o diploma. He aprendido viendo información en internet y los manuales de los equipos. Tengo mi propio equipo”, expuso.

Con la llegada de la pandemia, la clientela bajó en la Playa Las Flores “cerraron las fronteras y no tenemos ingresos, pero no nos quedamos estancados, no podemos solo dedicarnos al fútbol o solo a la fotografía (en mi caso) nos hemos sustentado de la pesca, hice mis redes y me voy a pescar, también le hago a la agricultura”.