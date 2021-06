Melvin Cartagena: "Jugar con la selección es algo que uno sueña de pequeño"

El mediocampista Melvin Cartagena hizo su debut con la selección salvadoreña el sábado en la victoria 4-0 ante San Cristóbal y Nieves debido a la baja de Isaac Portillo por acumulación de tarjetas amarillas.

Según el volante, el debutar con la selección mayor es un sueño que ha tenido desde que era un niño.

“La verdad que es algo que uno desde pequeño lo sueña, la verdad que me siento muy feliz de haber debutado, me quedan muy buenas sensaciones”, expresó el 15 de la selección.

Cartagena agradeció el apoyo que le dieron sus compañeros de equipo al momento de jugar su primer partido con la “Azul”.

“Me sentí bien apoyado por ellos, hablaron conmigo, me dijeron que jugara como yo sé, es normal sentirse un poco nervioso al inicio del partido, a veces errar un pase pero la verdad es que sí me he sentido con el apoyo de todos mis compañeros”, concluyó.