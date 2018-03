Medios: “Neymar Jr. aceptó una propuesta del París Saint-Germain”

El vicepresidente deportivo del Barcelona, Jordi Mestre, aseguró hoy que Neymar "seguirá al 200 por cien" en el equipo azulgrana, pese a las informaciones que colocan al futbolista brasileño ya en el Paris Saint-Germain.El dirigente del Barcelona se mostró convencido de que el PSG no tiene intención de fichar al astro brasileño y que lo publicado por varios medios en relación al tema no se ajusta a la verdad."He leído que ellos mismos lo niegan categóricamente", afirmó Mestre ante los medios en relación al club francés."Nuestras relaciones con el PSG no van a cambiar. Seguimos teniendo las mismas que hasta ahora", concluyó.El canal de televisión brasileño Esporte Interativo aseguró hoy mismo que Neymar ya llegó a un acuerdo con el club francés."Neymar Jr. aceptó una propuesta del Paris Saint-Germain y será jugador del club francés todavía en este periodo de transferencias", dijo un reportero de la emisora desde Barcelona, citando investigaciones propias.El canal aseguró que el PSG pagará los 222 millones de euros previstos por la recisión del contrato de Neymar, "ya que el Barcelona no acepta negociar". Además, mejorará el salario del astro de 25 años.Según el canal, el motivo de Neymar para dejar el club es que considera que puede aspirar a convertirse en el mejor jugador del mundo con el nuevo proyecto del PSG, algo que sus allegados no ven factible jugando en el Barcelona a la sombra del argentino Lionel Messi.Él entiende "que en el Barcelona no será el mejor jugador de fútbol del mundo. Es un deseo de Neymar, él considera que está listo para eso, y jugando en Barcelona al lado de Messi sería siempre, por lo menos, el segundo principal jugador del equipo", comentó el reportero.Neymar no tiene sin embargo ningún problema con Messi, agregó. Ambos jugadores tienen una estrecha amistad desde la llegada del brasileño al Barcelona en 2013.Según Esporte Interativo, Neymar jugará aún con el Barcelona en la gira prevista por Estados Unidos este mes, antes de viajar a Paris para firmar el contrato con el PSG.