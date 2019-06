Medios: Keylor Navas seguirá en el Real Madrid

De acuerdo a la prensa española, la sonada salida de Keylor Navas podría quedar solo en palabras, ya que el veterano portero costarricense no tendría ofertas en la mesa.



Según diario AS, "El Madrid fue contundente: a coste cero no le dejará irse, y mucho menos pagará parte de su ficha. El Benfica solo pudo ofrecer 3 millones. El United, otro de los pretendientes, finalmente se quedará con De Gea. Y el resto de los clubes top dan voto de confianza a sus porteros".



De esta forma, el arquero ganador de tres Champions seguidas en las filas madridistas se mantendría en el plantel de Zinedine Zidane ante la falta de opciones para dejarlo ir.



En sus vacaciones, a Keylor se le vio disfrutando de su natal Costa Rica junto al defensa y capitán madridista, Sergio Ramos, uno de los que abogó por su continuidad en el conjunto capitalin