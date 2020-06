Medio siglo del estreno mundialista

Hace 50 años, la selección de El Salvador debutó en los Mundiales con su participación en el certamen de México 1970 y en especial, en ese primer duelo ante Bélgica con derrota de 3-0. El programa de EL GRÁFICO TV hizo memoria de cómo se vivió esa gesta deportiva.

La charla comenzó con esa cita, hace medio siglo, que generó mucho interés en la afición cuscatleca. De acuerdo con los panelistas, lo importante es ver qué se ha aprendido de ese entonces hasta nuestra actualidad. Para Eugenio Calderón, esto "marca la idea que El Salvador estuvo en el primer lugar del fútbol centroamericano, con jugadores que mostraron una garra, entrega, un plus de batalla bajo las condiciones de nuestro fútbol".

"No me doy cuenta de los detalles de la participación salvadoreña como las condiciones en que fueron los futbolistas. Se cumplió un papel más que digno pues teníamos el mejor fútbol pero ahora estamos cuartos a nivel de la región", agregó el "Chele".

Por su parte, Cristian Villalta declaró que en ese entonces, en la planificación para esa participación no era la más adecuada porque se le debía premios a los jugadores, aspecto que abonó el ex seleccionado "Pipo" Rodríguez en una charla sostenida con este medio.

Para Rodrigo Arias, ese combinado de Bélgica era de los destacados. En tanto, el representativo salvadoreño "tenía calidad tremenda. Raúl Magaña era todo un personaje y se recordaba a cabalidad este partido. En tanto, Bélgica eliminó a España y Yugoslavia, siendo una de las mejores selecciones europeas en ese momento".

Muchos de esos jugadores salvadoreños fueron a los Juegos Olímpicos de 1968. Diego López preguntó quién tiene mejor reconocimiento de parte de la gente, si esa generación de 1970 o la siguiente clasificación al Mundial de 1982. "El reconocimiento más grande es que a esos no les puede quitar nadie el hecho de vestir la camisa nacional en un campeonato del Mundo", respondió Calderón.

Hay una brecha importante después de la generación de 1970, destacó Arias. "Siento que personas como ellas no hay. No digo que la de 1982 no se reúnan, pero es diferente". En tanto, Villalta destacó que era más un sentido de servicio al país, que esa selección (1970) tenía un diferente contexto. "No es que sean mejor, sino que son grupos diferentes, con una clase que queremos tenerla siempre".

¿El manejo de nuestras selecciones ha mejorado en estos 50 años? Fue la pregunta que puso sobre la mesa Villalta. Para Arias el tema pasa en que "se debe dar más respuestas incluso a la prensa. Pero incluso me atrevo a decir que estamos mejor ahora. Se podía ver a otros lados y compartir visiones como lo que ocurre con nuestros vecinos", destacó Arias.

"Los problemas siguen existiendo. Es difícil comparar ambas generaciones. Siento que en algunos aspectos se ha avanzado", expuso López.

Ya en el segundo bloque del programa se revisó la actualidad en el fútbol internacional. En la Bundesliga, el Werder Bremen se vio las caras con el Eintraich de Frankfurt con goleada de la visita 0-3. También hubo actividad en Portugal con victoria del Famalicao 2-1 al Porto y el Portimonence 1-0 Gil Vicente.

En Costa Rica también sigue el fútbol siendo el primero en América en reanudarse después de los casos del COVID-19. Se destacó también que la próxima semana volverá la Liga española y el fútbol de Italia y próximamente en Inglaterra.

Se retomó el tema del Santa Tecla, el cual recibió la resolución de FIFA en el que está obligado a pagarle cerca de los 90 mil dólares en una demanda del exentrenador Sánchez Yacuta. Se habló por la tarde con el presidente del equipo, Eduardo Amaya, quien confirmó que recibieron una carta de un dirigente quien decidió darse a un costado.

"Por qué uno de los representantes de la Alcaldía de Santa Tecla reclama que no se le ha tomado en cuenta en las últimas decisiones", destacó Villalta. "La gente se va por las ramas. Espero que la verdad aparezca porque el fútbol salvadoreño sea valiente", respondió Calderón.

"Si estos comunicados salen en los medios, es porque entre los dirigentes no se dicen las cosas cara a cara", fueron las palabras de Rodrigo Arias.

