Medio hondureño calificó como "Penosa" la actuación de Honduras en la octagonal

“No vemos una: Honduras cae ante Canadá y sigue dando pena en la eliminatoria”

Así fue el titular de la crónica del diario "Diez" digital tras finalizar el encuentro entre Honduras y Canadá. Con esta derrota Honduras continúa en el fondo de la tabla con sólo tres puntos y sin conocer la victoria.

Titular Diario Diez luego de la derrota de Honduras ante Canadá

Hay que mencionar que la selección canadiense derrotó a los hondureños con un autogol de Denil Maldonado y un tanto de Jonathan David.

En el programa de análisis del diario ‘Diez’, los periodistas deportivos remarcaron que la selección está en deuda y que tienen que hacer un análisis más profundo porque tener tres puntos de 27 posibles marca algo. “Es algo catastrófico, 3 de 27 y no has ganado en casa y apenas has sumado un punto de local”, expresó uno de los periodistas hondureños.