Medidas de bioseguridad para la final

Luego de una semana tensa por el tema de aglomeraciones en la preventa de boletos y protocolos de sanitización, las autoridades de la Primera División verificaron rigurosamente el ingreso de los aficionados al coloso de Montserrat para la gran final del Apertura entre Alianza y Águila.



Las autoridades de Edessa no dejaban ingresar al parqueo del estadio aquellos aficionados que no portaran su mascarilla o boleto en mano.



Desde muy temprano cientos de aficionados albos y emplumados se acercaron al inmueble con sus mascarillas y alcohol gel. Hay que destacar que en cada localidad, los trabajadores de EDESSA han monitoreado la temperatura de los aficionados y se les ha entregado un bote pequeño de alcohol gel con el logo de cada equipo.



Según los trabajadores de Edessa, por el momento, no hay ninguna complicacion en el ingreso de los aficionados de los dos equipos para el partido de esta tarde.



Hay que destacar que los operativos policiales tuvieron que alargar el sector divisorio de las dos barras del sector general. Esto debido a las provocaciones de ambas barras y para garantizar el distanciamiento de las personas.



Adentro del estadio están los puntos verdes asignados a los aficionados para garantizar el distanciamiento social de un metro y medio. Por el momento no hay aglomeraciones tanto adentro o fuera del estadio.