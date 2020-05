Médicos de la liga opinaron sobre borrador de protocolo sanitario de la FESFUT

El cuerpo médico de siete de los 12 equipos que conforman la primera división dieron a conocer algunos puntos de vista tras leer (cinco de ellos) el documento que encierra el borrador denominado "Protocolo de medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19 para el regreso a los partidos en el fútbol profesional".

Entre las recomendaciones que han hecho los médicos de los equipos de la liga mayor consultados por este rotativo hay puntos concordantes sobre los gastos fijos que incurrirán todos los equipos para llevar al pie de la letra las disposiciones de prevención del contagio del COVID-19 que contiene dicho documento.

Uno de los médicos que ha hecho una radiografía profunda a dicho documento es Mario Rivera, galeno de Santa Tecla.

"Yo no lo llamaría como protocolo, tiene algunos tecnicismos de más, para mí debe ser llamado como un anteproyecto sanitario el cual debe llevar también la evaluación de un epidemiólogo. Hay muchas cosas en el documento que son buenas pero hay que afinar algunos detalles, como el que antes tuvo que haber sido revisado y avalado por un epidemiólogo antes de mandarlo" señaló el profesional de la salud quien labora además en la red privada de salud de nuestro país.

Rivera admitió que un punto importante a discutir en el documento es que los equipos médicos de los equipos no están avalados para realizar evaluaciones para constatar contagio o no del COVID-19.

"Trabajo en la parte privada de salud y hay que señalar que todo lo maneja el MISAL, nosotros en el hospital no evaluamos pacientes sospechosos del COVID-19, entonces no podemos como equipos evaluar a un paciente sea jugador, miembro de la prensa o aficionados sino que se debe llamar al personal del MISAL para que ellos lo evalúen, no somos los médicos de los equipos los responsables o encargados de determinar un caso así en los entrenamientos o en los partidos hay casos positivos o negativos", destacó el médico de los periquitos quien además advirtió otro punto a discutir.

"Nosotros en el hospital no evaluamos a los pacientes en el consultorio, hay un área fuera del hospital de manera temporal donde al paciente lo recibe un personal de salud con el traje especial de protección y no con mascarilla como estipula el documento, se le tomar la temperatura para saber si no presenta síntomas para determinar en ese filtro donde los jugadores pueden entrenar si pasa esa área, no aparecen los lentes, solo se habla de mascarillas y guantes, se debe preveer que el personal que evaluará a los jugadores lo deben realizar gente del MISAL y no de los equipos", advirtió.

Rivera se refirió a otro punto que señala el documento federativo en el tema del distanciamiento social dentro de los camerinos de los estadios.

"En el protocolo dice que debe existir un distanciamiento social razonable en los camerinos y sabemos bien que sedes como la de Metapán, Chalatenango, Sonsonate o Santa Rosa de Lima no cumplen con esos requisitos, incluso en el estadio de Santa Tecla se debería adecuar para que cumpla ese requisito, lo que dice el documento es solo en papel pero no se ha visualizado a la realidad de los escenarios", puntualizó.

Además, el galeno tecleño aseguró que al leer el documento preventivo "no se habla de aspectos puntuales dentro de la cancha como el hecho de la celebración del gol ni dice nada sobre la prohibición de la fotografía de los equipos posando para los fotógrafos antes de cada partido ni señala nada sobre los extranjeros ya que muchos están fuera del país, y el aeropuerto será habilitado tarde, no habla si permitirán extranjeros en el torneo porque la realidad para ellos es otra."

INCONGRUENCIAS

Al respecto, David Antonio Magaña, médico del 11 Deportivo, confirmó que "estoy leyendo por el momento el documento que me lo entregaron al mediodía de este miércoles y para hacerle honesto un punto a discutir es que no encuentro a dónde se les hará las pruebas médicas a los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y todos aquellos involucrados en el equipo para chequearlos, si se hará acá en Ahuachapán o se debe de trasladarse hasta San Salvador porque no existen clínicas en el país que puedan realizar esas pruebas ya que todo lo han centralizado al hospital nacional Francisco Menéndez y sabemos que ni allí tienen pruebas suficientes para practicar las pruebas del COVID-19 y estamos hablando que se deben hacer pruebas para unas 32 personas solo del 11 Deportivo", destacó.

El médico del equipo fronterizo dijo además que "he encontrado otros inconvenientes como que son 25 jugadores por plantilla y sólo 10 pueden entrenar, por qué 10 y no 11 que son los jugadores que entran a la cancha, procurar entrenamiento de 60 minutos, por qué no 90 minutos que es lo que dura un partido completo y no entiendo por qué ordena una sesión diaria, completamente insuficiente, no se recupera la forma", manifestó Magaña entre otros puntos en el cual no está de acuerdo. "Por lo demás, considero que es un informe completo."

También Jorge Garay, médico de Municipal Limeño, dijo que "lo he leído y tengo muchas inquietudes al respecto ya que el protocolo posee muchos procesos que golpean lo económico a los equipos, creo que la FESFUT debe brindar los recursos económicos ya que los gastos fijos ascienden aproximadamente entre $100 y $150 dólares al día en insumos que los equipos deben incurrir para sus entrenamientos y para los partidos programados en su oportunidad", destacó el galeno del equipo santarroseño.

"El protocolo no habla nada sobre detectar las áreas vulnerables de cada estadio, no expresa nada sobre esa logística y hay que tocarlo", insistió Garay quien además sostuvo que "no encuentro la logística que hay que hacer para obtener las tiras reactivas para las pruebas del COVID-19 fuera del país o que lo proporcione el MISAL, creo que eso se debe hacer pero se debe contar con la certeza en qué área del estadio se debe hacer dichas pruebas médicas y cercar con líneas amarillas que determinen el área restringida".

MÁS OPINIONES

Por su parte Victorino Villatoro, médico de Águila, sostuvo que "si bien es cierto que al revisarlo se nota que es un protocolo completo que se debe seguir pero son recomendaciones para cuando los equipos y la liga tenga ya listo el inicio del torneo pero no habla del reinicio de los entrenamientos". señaló.

"El borrador recibido indica que se deben de detectar casos positivos, casos posibles y que se debe tener un control sobre todo pero siento que sería bueno prevenir porque es lo que se debe hacer pero la realidad es otra, no hay dinero ni para transportarse y darle esa nueva carga económica no sería posible, no abona", confesó Villatoro. "Hay que hacer una comisión de médicos junto a un epidemiólogo para hacer un protocolo a nuestra medidas económica y logística para poder echarlo a andar, no ahora", reflexionó el médico migueleño quien recomienda a la FESFUT revisar el tema económico contra los equipos.

"Lo económico para los equipos después de todo esto será difícil, no creo que se pueda cumplir en estos momentos por los equipos", resaltó. "Hay muchas preguntas sin contestar cómo saber cómo se deben obtener los reactivos para hacer las pruebas del COVID-19 o reconocer que no tenemos los medios como para iniciar la liga a finales del año, lo importante sería comenzar el torneo hasta el otro año para que los equipos se preparen para estar listos en hacer todo esto que a mi gusto es inviable ponerlo en práctica por ahora", aseveró Villatoro.

Mientras que Rony Castro, médico de Isidro Metapán, confesó que "hace dos días me entregaron el borrador y como somos dos médicos en el equipo (junto al doctor Víctor Catota) todo el borrador está hecho en base a tener un buen protocolo para evitar el contagio del COVID-19, muchas medidas las veo bien, solo que los equipos deben sacar todos los insumos de prevención para echarlo a andar de manera general, hay gastos que se le darán a los equipos para poder activar el protocolo", indicó el médico quien señala además que hará falta una coordinación integral entre todas las partes involucradas.

"Deberá existir una coordinación plena con el MISAL para la adquisición de los reactivos necesarios para hacer las pruebas en los entrenos y antes de cada partido y el borrador no dice de qué manera los equipos los conseguirá o si será la FESFUT los que a través del Ministerio de Salud los proporcione."

Un punto importante que observó el médico de los jaguares y que no lo refleja dicho borrador es la eliminación de los desechos contaminantes en la cancha.

"No refleja dónde terminará los desechos ya que no se dice dónde se colocará los guantes, mascarillas utilizadas después de cada entreno o partido de local que son factores contaminantes para evitar un contagio posterior."

Dos médicos se disculparon por no proporcionar sus opiniones de manera directa, el médico de Sonsonate, Óscar David Ayala y el doctor Will Alfredo Guerra del AD Chalatenango ya que por sus trabajos diarios en salud le ha imposibilitado leer con profundidad dicho documento.

"Hasta hoy (jueves) recibí el protocolo, solo lo había visto por televisión, como trabajo en la Unidad de Salud de San Julián buscaré revisarlo esta noche para lograr dar a conocer mi punto de vista porque tenemos ocho días para entregar el informe a la FESFUT, debo revisarlo para saber si es compatible o no con los equipos en torno a lo económico, creo que al fin de semana ya podría dar una idea clara sobre lo que contiene el documento", afirmó Ayala.

Mientras que Guerra quien se encuentra en primera fila combatiendo la pandemia en el puesto fronterizo de El Poy dijo que "será hasta el domingo que tendré la oportunidad de dar mi opinión al documento enviado por la FESFUT, sería irresponsable hablar de algo que hasta el momento no he leído."

REMUNERACIÓN EXTRA

Varios médicos externaron su preocupación por el nuevo rol que deben ejercer dentro de cada equipo donde ya de por sí en un torneo normal las responsabilidades son mayores, las cuales se incrementarán con los nuevos ordenamientos que exige el nuevo documento protocolario sin que aparezca en dicho documento una señal de remuneración extra para los galenos.

"El documento recibido habla explícitamente sobre el rol extra que deberán tomarse para cumplir con los ordenamientos médicos cada semana que exista entrenamientos o partidos oficiales el cual en ningún momento se habla de una remuneración extra para los galenos por parte de la FESFUT", externó Jorge Garay quien asegura que ha hablado con otros colegas suyos y pretenden realizar distintas actividades para que ese rubro aparezca a futuro.

"Pretendemos reunirnos todos los médicos de la liga e ir a la FESFUT para determinar la logística de campo y sobre todo que exista una ayuda económica para el cuerpo médico porque será una labor aparte que debemos hacer no solo para el equipo donde estamos, debemos brindar un informe semanal a la FESFUT al igual que el protocolo donde habla de un informe de trabajo que debemos mandarlo en ocho días para mandar dichas observaciones pero prefiero hacerlo verbalmente y no por escrito", expresó.