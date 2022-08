Médico de la selección asegura que usaron medicamentos legales con Erick Rivera

El médico de la selección nacional durante los partidos de la primera fecha de la Octogonal ante Estados Unidos, Honduras (estos dos en casa) y la visita en Canadá, Francisco Oseas, aseguró para EL GRÁFICO que utilizaron medicamentos legales y permitidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) con Erick Rivera para desinflamar el tobillo y para que pudiera ver minutos ante los canadienses.

La FIFA suspendió a Rivera por el uso de clostebol, algo que él acusa que el doctor Oseas le dio esos medicamentos previo a viajar a Canadá. El mismo doctor explicó la situación.

“Él llegó tocado, cuando llegué el kinesiólogo me reportó la molestía en el tobillo porque venía con un esguince grado uno pero ya se iba a agravando. Platicamos con él para darle una solución rápida y el medicamento se le aplicó aquí en El Salvador”, comentó.

Oseas explicó que los medicamentos que se utilizaron fueron totalmente legales y que están avalados por la WADA.

“Los medicamentos que utilizamos fueron dexametasona. dexketoprofeno y lidocaina para desinflamar y la infiltración fue aquí en el país. Esos medicamentos no están prohibidos, la dexametasona ya no se puede usar desde enero. Nada tiene que ver con el clostebol”, agregó.

Además, aclaró que el medicamento por el cual se le está suspendiendo a Rivera no hay en el país, y que no tiene nada que ver con las dolencias que el jugador tenía, por lo que esa sustancia no hubiese ayudado a la desinflamación de Rivera.

“Ese medicamento no hay en el país en su versión líquida, además no tiene ningún efecto desinflamatorio y analgésico. Funciona para hipertrofia de masa muscular o fuerza, pero no tiene ninguna lógica utilizar para desinflamar. Además sirve para efectos cicatrizantes”, enfatizó.

El doctor dijo que el que no aparecieran dichas sustancias en el test de orina que al jugador se le realizó después del juego ante Canadá posiblemente pudo ser por la cantidad tan baja que se le aplicó.

“Que los medicamentos que se utilizaron no aparecieron en el test son bien bajas. Quizás la concentración fue demasiado baja para que no apareciera en el examen de orina”, acotó.

Para concluir, él fue claro en decir que los medicamentos fueron totalmente legales y que la sustancia por la cual se le acusa no fue dada por la FESFUT.

“El clostebol no fue dado por la federación, quizás el jugador lo utilizó meses antes pero durante esos días de trabajo no le dimos ese medicamento. De los medicamentos que utilizamos en la federación todos son revisados. Por alguna razón ese medicamento entró, como fue no le puedo garantizar“, concluyó.