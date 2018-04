Medhi Benatia confiesa que empujó a Lucas Vásquez en el Real Madrid - Juventus

Medhi Benatia, protagonista en el penalti que dio la clasificación dramática al Real Madrid a semifinales de Champions, rompió el silencio y habló sobre la polémica acción que fue tema de debate a escala mundial.

“Honestamente lo empujo ligeramente, haciendo contacto con su espalda, pero esperaba que no fuera a caer. Al final, si eso le sucediera a uno de nosotros, también estaríamos reclamando por un penal. El fútbol es así a veces”, explicó a Bein Sports el defensor del Juventus.

La "Vecchia Signora" ganaba por 3-0 al Real Madrid y estaba a segundos de alargar la serie al tiempo extra, pero su esfuerzo se derrumbó cuando Medhi Benatia intentó cortar que Lucas Vázquez controlara un pase de Cristiano Ronaldo en el corazón del área, en una jugada de la que en Italia se hablará por varios años.

“Estoy decepcionado cada vez del mundo del fútbol, pero cuando haces esfuerzos así no puedes encajar en el penalti en el minuto 93. Hay un trabajo detrás de cada esfuerzo y no puede venir alguien para tirar de esta manera por la borda todo el esfuerzo”, expresó el francés, enfocando su crítica al árbitro Michael Oliver.

Admitió que durante la polémica acción “he hecho todo lo que he podido para no tocarle. Quizás le toqué con el muslo pero no fue para hacerle la falta aunque esto es un deporte de contacto”.

Benatia llega por detrás a evitar que Lucas controle y dispare a marco, pero pone una mano en la espalda del jugador y estira su pierna para cortar el pase.