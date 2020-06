"Me tomó por sorpresa la llamada de Alianza"

Desde el domingo hasta la mañana de este miércoles duraron las conversaciones entre Alianza y el portero salvadoreño, Mario Martínez. Tras el interés del conjunto paquidermo, el jugador tuvo que suspender pláticas con el Cacahuatique, de la segunda categoría, y decantarse por la oferta de los blancos. Con los de la capital todo inició con una llamada que le hiciera el director deportivo albo, Milton "Tigana" Meléndez.

"Ahí me dijo que Alianza quería hacerse de mis servicios. Ya hice todos los arreglos pertinentes. Llegó a un equipo con una gran tradición, que en los últimos años ha sido protagonista. Voy a dar lo mejor para pelear por un puesto en el once titular", dijo el nuevo cancerbero de los blancos en plática con EL GRÁFICO.

Martínez, quien desde 2016 hasta 2019 participó en tres procesos distintos de selecciones juveniles, llega a las filas de los capitalinos, tras un paso por Santa Tecla, equipo en el que jugó poco en el último torneo, debido a que el mexicano Alejandro Dautt participó en 10 de los 11 juegos que comprendió el Clausura 2020, debido al brote de coronavirus desde marzo de este año. En el último certamen, Martínez solo estuvo en la titular de los pericos por un partido.

"De parte de la dirigencia de Santa Tecla nadie se me acercó para buscar una renovación. Mi contrato terminó con Tecla y quedé libre. No tuve muchos minutos con Tecla. Solo jugué el primer juego, contra Jocoro, en el Clausura. Me siento contento de que Alianza haya tomado a bien llamarme. Me tomó por sorpresa, pero contento por esta nueva oportunidad que se abre en mi carrera. Soy ya un nuevo jugador de Alianza", apuntó el guardameta en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, Martínez y Yimmy Cuéllar serán los porteros de los blancos para el Apertura 2020, tras la salida del uruguayo-salvadoreño, Rafael García. "Ahora vamos a pelear por un puesto con Yimmy Cuéllar. Él es un poco mayor que yo, tiene más experiencia, pero uno quiere tener minutos. Eso se gana en los entrenamientos. El que esté a la altura va a ser de la partida. Si a Yimmy le toca jugar, le daré mi apoyo, a la espera de que pueda haber reciprocidad de parte de él", dijo el nuevo guardavallas del equipo paquidermo, quien antes jugó para Firpo y Santa Tecla, en primera división.

Trabajó fuera del fútbol

Con el brote de la pandemia por coronavirus, Martínez tuvo que buscar su supervivencia. Lo hizo mediante el oficio de técnico electricista. Lo hizo junto a su padre. Recalcó que fue siempre bajo todas las medidas sanitarias. "Cuando nos tocaba salir, por la terminación numérica de DUI, podíamos trabajar. Pero también tratamos de mantenernos en forma en casa, aunque sea en un espacio pequeño. Trabajamos en la instalación en las bombas de agua para pozo", dijo el portero, quien reside en San Miguel.