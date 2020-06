“Me siento un entrenador de fútbol afortunado”

Melvin Giovani Portillo cruzó la barrera de futbolista activo a entrenador de fútbol en el año 2012 obligado por una pubalgia crónica; tenía 29 años de edad y esa lesión lo marginó de los terrenos de juego, pero le abrió la puerta en los banquillos. Ya dirigió en las tres ligas del sector profesional y se plantea como objetivo principal “al llegar a los 40 años, independizarme con mi propio cuerpo técnico y dirigir en la liga mayor”.

Es un entrenador joven, de 37 años de edad, especialista en la formación de jugadores. Cuando salió del Vendaval de la segunda división, jugaría con el Chalatenango (segunda división), la lesión impidió que participara en el torneo Clausura 2012 con los duros del norte, pero fue designado asistente técnico del entrenador hondureño German Pérez y ese fue el punto de partida a su carrera como entrenador.

Portillo se graduó como entrenador clase C en el año 2009, luego obtuvo el título clase B en el año 2013 y el clase A, en el año 2015. Con estas credenciales, ya dirigió en las tres ligas del sector profesional, como asistente técnico en el Brasilia y Marte Soyapango, de la segunda división, en ambos como pareja del entrenador Jorge Calles; además, dirigió como entrenador principal al Fuerte Aguilares, de la tercera división.

También fue asistente técnico del entrenador argentino Juan Sarulyte en Pasaquina y del paraguayo Hugo Ovelar, en el Municipal Limeño. En el año 2016 entrenó la categoría de reserva del Chalatenango, luego dirigió la primera vuelta del Apertura 2017 al Fuerte Aguilares de la tercera división y ese mismo torneo atendió el llamado del Chalatenango.

Emigró al conjunto norteño para dirigir las divisiones inferiores del equipo, (reserva, sub-17, femenino) y también se desempeñó como asistente técnico y principal del equipo mayor.

Admitió que “mi carrera inicia, mi meta era a los 40 años, lograr ser un entrenador de la primera división, ya tengo varios partidos dirigidos, pero mi meta es entrarle de lleno, independizarme, formar mi cuerpo técnico y buscar esa oportunidad de ser entrenador principal en primera, al momento, estoy en crecimiento, aprendiendo de todos los entrenadores con los que he trabajado, son grandes personas y me siento satisfecho de lo que me han enseñado”.

“Soy afortunado porque soy de los pocos entrenadores que he dirigido en todas las categorías profesionales”, sostuvo.

PASO FIRME

Portillo comenzó su carrera como futbolista en el año 2008 con el Topiltzín de Jiquislisco de la segunda división, destacó en los terrenos de juego porque fue un fuerte volante de marca, pero también alternó como lateral derecho.

Además, jugó en la segunda división con el Fuerte Aguilares en el año 2009 y tras cuatro años de carrera, fichó con el Vendaval de su natal Apopa, en el 2012, año de su retiro obligado por lesión.

“Mi sueño desde niño era jugar al fútbol, fue difícil pasar esa etapa de futbolista a entrenador, me costó mucho superar esa etapa, cuando llegué al Pasaquina con el entrenador Juan Sarulyte, me dijo que dejara de pensar como futbolista porque ya no lo era, ya era un entrenador y debía de cambiar algunas cosas de pensar y actuar, quizás (fue) por mi edad, tenía 31 años y seguía pensando que podría volver a jugar fútbol”, admitió.

Las palabras del entrenador sudamericano lo hicieron reaccionar “de ahí nació un compromiso, me enfoqué más en mi carrera como entrenador y tratar de escalar. Como jugador, no llegué a la primera división, es un camino que cuesta, pero soy un entrenador afortunado porque a los 33 años fue mi primera experiencia en primera división y satisfecho por estar en el grupo de entrenadores de menor edad que dirigen en liga mayor”.

En el año 2012 “me recuperé de la lesión y hacía casi todos los trabajos con los jugadores (entrenamientos), los partidos interescuadras, yo me sentía un jugador más, también por los entrenadores que tenía. Si faltaba un jugador yo me metía, pensaba como futbolista”.

Esa cercanía con el jugador ahora le sirve de insumo como entrenador “he vivido en carne propia las dificultades que se tienen como jugador; a veces exigimos y no sabemos de las dificultades que pasan los futbolistas, por eso de estar joven, soy muy amigo de los jugadores, siempre con el nivel de respeto y responsabilidad. Dentro de la cancha nos respetamos, cada quien con su trabajo, pero fuera de la cancha, somos muy amigos”, concluyó.