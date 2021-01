"Me siento con confianza, en un buen momento" 

En las últimas jornadas el delantero paraguayo del FAS, Diego Areco, ha sido pieza clave en su equipo y su olfato goleador está de toque. A las puertas se la serie semifinal ante el Alianza, el guaraní reconoce que será un duelo parejo pero tienen las armas para llegar a la final.

Areco también se sinceró al mencionar que le dolió salir abucheado por su afición hace un par de semanas pero que ha trabajado duro y los goles están llegando. Espera estar con la pólvora lista para superar a los albos en 180 minutos de mucha tensión y morbo.

¿Cómo se vive ya esta semifinal ante el Alianza?

Estamos ansiosos por jugar este partido anhelado por muchos. Es mi primera semifinal ante el Alianza, tiene buenos jugadores que manejan bien el balón pero también nosotros tenemos lo nuestro. Hay que tratar de hacer nuestro juego y si cada uno da lo mejor de sí, vamos a tener un resultado valioso y definir en el Quiteño el domingo.

¿Cómo está el grupo?

También muy ansiosos, con ganas de jugar este partido. Hay que prepararnos para esto, hay que llegar lo mejor posible.

¿Llegas en tu mejor momento a esta serie?

Sí, me siento con mucha confianza, me siento tranquilo, feliz, en un buen momento. Me están llegando los goles que se me negaron al inicio del torneo, ahora gracias a Dios que he anotado en fechas importantes y gracias también a los compañeros que me han apoyado para anotar. Estoy contento y primeramente Dios pueda seguir con esta racha, él me está regalando estos goles.

El torneo pasado ya lo enfrentaste con Jocoro, le ganaste y le anotaste.

Es un partido difícil pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de jugar contra ellos y le hice goles. Los conozco bien, a los centrales, al Flaco (Iván Mancía) y a (Henry) Romero y sé que será un partido duro. Sabemos de la capacidad de ellos pero también nuestra capacidad y sé que podemos sacar un buen resultado.

Vemos que el profe ha encontrado al equipo base con Aranda y Stradella por los costados, Wilma atrás tuyo y luego con Landaverde y Renderos.

Los compañeros están trabajando duro para mandarme balones al área y con eso pude anotar tres goles en la serie ante Sonsonate. Me siento muy adaptado a los movimientos de Guille, de Aranda, de Wilma, de todos ellos así como los que entran de cambio. Hay un equipo base pero el resto también aportan mucho. Todos estamos metidos de lleno y queremos llegar a la final.

En un momento recibiste críticas pero también dijiste que hay que hablar en la cancha y van a celebrar tus goles.

La otra vez estaba pensando solo porque salí abucheado y la verdad es la primera vez que pasé por eso. No me gustó y me dije a mí mismo y orando a Dios que no podía permitir eso otra vez. Fue para mí tocar fondo el que me hayan insultado y criticado así, pero uno sabe cómo hace sus cosas y ahora gracias a Dios pude anotar y la gente disfruta. Creo que es parte de la presión de los hinchas que esperan ser campeones, ahora esperamos sacar un resultado positivo.

¿Te parece mejor ahora que no hay ventaja deportiva, es más parejo?

Lo considero más emocionante. De hecho, fue aquí que vi por primera vez eso de la ventaja deportiva y lo consideré como algo malo. No tiene sentido porque ahora todo mundo debe salir a ganar, no buscar dos empates. Esta regla me gusta más porque los equipos no quieren llegar a los penaltis porque tiene su parte complicado.

¿De qué hay que cuidarse de Alianza?

Alianza es de los mejores equipos de El Salvador y hay que cuidarnos de muchas cosas de ellos. Sabemos que tienen un buen trato al balón, sabemos que presionan, que Narciso mueve toda la mediacancha y si bien Mitchell Mercado no está en su mejor momento, es alguien que encara, que destaca y ojalá que no explote en este partido. Tienen a (Juan Carlos) Portillo que se mueve bien por la banda izquierda y a (Bryan) Tamacas que se encontró con los goles. Hay que cuidarse y respetarlos, pero iremos a hacer nuestro juego, atacarlos y llegar a los goles.