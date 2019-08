“Me sentí algo perdido pero espero seguir mejorando”

Héctor “Pito” Ramos llegó como un fichaje bomba en Alianza. Su pasado goleador con equipos como Isidro Metapán y Aguila, donde anoto 37 goles en Liga y 2 en torneos de Concacaf, son su carta de presentación.



La recepción de su transferencia internacional le garantizó la convocatoria para el primer duelo contra San Francisco FC por la ronda preliminar de Liga Concacaf. Fue suplente, ingresó al 74’ y en el tiempo que estuvo en cancha dio dos asistencias de gol. Nada mal para el atacante caribeño.



Es probable que juegue en el once titular el sábado contra Once Deportivo, para suplir la baja por sanción de Raúl Peñaranda.



“Lamentablemente que Peñaranda tuvo una sanción muy rara pero si me toca el sábado pondré las mismas ganas y el entusiasmo. Acá todo el mundo está de tú a tú, nosotros tenemos buen plantel con buen nivel y trataremos de seguir en esa línea”, dijo.



Del triunfo holgado de 5-1 sobre el equipo panameño, mencionó “Contentísimo y más por el resultado, es un honor estar de nuevo en el país otra vez, jugar mi primer partido y ganar. Ya estaba recuperado de la lesión pero estaba esperando la transferencia internacional pero gracias a Dios llegó esta semana. El 5-1 es importantísimo pero sabemos que no hemos logrado nada y tenemos que tener la misma mentalidad y actitud en el juego de vuelta porque vamos a paso a paso”.



También habló de cómo se sintió jugar sus primeros minutos con los albos. “A Monterroza lo conozco bien así como a Narciso, sé cómo juegan, me sentí algo perdido porque tenia tiempo de no jugar y no había podido participar en los amistosos, pero espero seguir mejorando”.