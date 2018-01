“Me sentí halagado por el interés del Chalatenango”

Luis Contreras, exportero de selección nacional y múltiple campeón con el CD FAS, vestirá el suéter morado del Chalatenango para el Clausura 2018 y dijo que llega al equipo "halagado" por el interés mostrado hacia él por parte del entrenador y el presidente norteño.

"Motor" quiere dar su aporte con liderazgo y consejos a un plantel que define como "hambriento por crecer". También habló de su reencuentro con la afición del FAS y Sonsonate, tras seis meses sin jugar en Liga Mayor.

¿Qué te motivó o te llamó la atención del Chalatenango?

Tenía las expectativas de seguir jugando y las ofertas que tuve el torneo anterior no me terminaron de gustar. Ya comenzando el torneo me llamó Firpo y mostraron interés pero no se concretó y me quedé con esa situación.

Ahora el profe (William) Renderos me llamó y me hizo ver el interés, hubo otros equipos que me buscaron pero ellos (Chalatenango) mostraron más interés y quise venir porque cuando un entrenador te busca es porque te quiere. Me sentí halagado por el interés del club y el doctor (Rigoberto) Mejía y llegamos a un rápido acuerdo.

No jugaste el torneo pasado y eso debe afectar. ¿Te desanimaste por no jugar el Apertura 2017?

Honestamente, no, porque estaba con mi familia en Nueva York y tenía días de no verlos, a mi mamá y a mis hijos. Tenía la nostalgia, claro, pero consciente que todo pasa por algo.

¿Cómo te mantuviste en forma y cómo te preparaste mientras estabas fuera de competencia?

Gracias a Dios y a los entrenadores que he tenido durante mi carrera, porque ellos me han inculcado que me mantenga en línea; hice trabajos de gimnasio, estuve con el segundo equipo del NY Red Bulls. Trataba de mantenerme lo mejor posible físicamente y jugaba allá en algunos equipos y eso me ayudó a mantener ritmo.

Todo eso me ayudó a sentirme bien físicamente y no perdí mi peso ideal.

¿Cómo fue ese primer contacto con tus compañeros y aficionados?

La verdad es que desde Nueva York empezó, porque tengo muchos amigos y salieron los colores de los equipos que siguen allá. Me desearon buena suerte y lo tomé con alegría. Muchos me han mostrado su apoyo y estoy consciente que es un reto difícil pero espero aportar al grupo.

También encuentro caras conocidas y gente con deseos de superarse y por eso quiero contribuir a Chalatenango, a que siga creciendo.

El equipo se refrescó con los fichajes, ¿hasta dónde lo ves llegar, por lo que has visto?

El equipo tiene deseos de superar lo que hizo el torneo pasado, trajeron a jugadores con hambre y deseo de crecer y yo trato de ser un líder positivo, aportar, aconsejar, dentro y fuera de la cancha.

¿Será especial cuando enfrentés al FAS o en el Sonsonate, donde jugaste en el país por última vez?

Tocaste fibras del corazón. FAS es el equipo donde me formé y tengo un cariño muy especial por su gente, y va a ser siempre bonito enfrentarlos, se siente extraño, pero vamos a hacer lo mejor posible. También la afición de Sonsonate en general me trató muy bien, no nos fue como hubiésemos querido, pero esperemos hacerlo bien.