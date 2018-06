El astro del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, dejó abierta la posibilidad de que el Mundial de Rusia pueda ser el último de su carrera."Me preguntan si será mi última Copa del Mundo y no lo sé. No me lo planteo ahora. Seguramente dependerá de cómo nos vaya este mes, de cómo terminemos en el torneo", dijo Messi en una columna publicada hoy en el diario "La Nacion".Messi, de 30 años, jugará en Rusia su cuarto Mundial con la selección argentina después de hacerlo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2016, donde el equipo "albiceleste" cayó en la final 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario.Argentina debutará mañana en la Copa del Mundo frente a Islandia en un partido correspondiente al Grupo D.El seleccionado argentino llega al certamen "con mucha ilusión, con muchas ganas de arrancar" la competencia, comentó Messi."Nos estuvimos preparando muy bien estas semanas. Tenemos grandísimos jugadores y vamos a luchar en cada partido", aseguró.El futbolista destacó que el Mundial de Brasil, pese a la final perdida, le dejó al equipo una enseñanza: "Creo que aprendimos a ir partido a partido, y siento que ahora también debemos tener esa mentalidad, la de ir paso a paso", mencionó.Messi arribó a Rusia en busca de una revancha por la final perdida en la última Copa del Mundo. "Estuvimos muy cerca de la copa contra Alemania. Creo que merecimos ganar ese partido. Es difícil estar tan cerca y no conseguirlo, perder así nos dolió mucho", reconoció.