“Me gustaría volver al fútbol salvadoreño”

El defensor hondureño José Daniel Peri Valerio jugó por dos años con el San Pablo Municipal de la segunda división, retornó a Honduras para jugar por dos años con equipos de la segunda división y posteriormente emigró a Houston, Estados Unidos, para trabajar en la construcción y carpintería.

Militó en el fútbol de la liga de plata del año 2016 al 2018, y dice sin dudarlo que le gustaría regresar porque dejó buenos amigos. Tuvo ofertas del equipo Universidad de El Salvador y Chalatenango, pero no se concretaron porque “leía periódicos y en ambos equipos se hablaba de deuda salarial, equipos agotados de recursos. Me sentía cómodo en el San Pablo, no me quise subir al barco de ir al UES o al Chalatenango, uno busca el bienestar económico personal”, recordó.

Dice que también fue pretendido por el Alianza “pero tampoco hubo algo concreto, pero recuerdo con mucho cariño a El Salvador, me gustaría regresar al fútbol salvadoreño, dejé las puertas abiertas en el San Pablo Municipal”.

El San Pablo Municipal fue fundado en el año 2012, militó en el año 2014 en la tercera división y en el año 2015 dieron el salto a la segunda división.

El catracho admitió que le costó adaptarse al fútbol salvadoreño. Salió por primera vez de su país, pero el apoyo de sus compañeros fue determinante para convertirse en un líder y ganarse el cariño de la afición.

Detalló que “no podía adaptarme al sistema de juego porque el fútbol salvadoreño es más técnico y táctico, en Honduras es de más roce, fue complicado, también me costó el idioma porque algunas palabras no las entendía, gracias a mis compañeros, me adapté”.

NUEVO CAMINO

Peri salió del San Pablo Municipal en el año 2018 y retornó a Honduras para jugar en equipos de la liga de ascenso.

Recordó que regresó a su país con mejor experiencia futbolística “después de salir de El Salvador retorné a Honduras y jugué en la segunda división con el Atlético Pinares y Atlético Independiente, posteriormente, decidí venirme a Houston, aquí juego (amateur) y trabajo, me va muy bien”.

En la actualidad, trabaja fuerte en suelo norteamericano, pero no descarta retornar al país “todo es que me decida regresar”, detalló.

“Trabajo como ayudante en la construcción, también me salen trabajos de carpintería, trabajo de lo que salga. Los ingresos en este país son mejores que en el fútbol, es mejor. Los viernes y sábado juego dos partidos de fútbol, cobro por mis servicios, eso me ayuda en la economía”, enfatizó.