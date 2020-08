“Me gustaría retirarme en un equipo de la primera división”

Joel Ely Serrano debutó en la primera división con el Municipal Limeño pero se proclamó campeón de liga mayor con el Dragón y en el ocaso de su carrera como futbolista, asegura que le gustaría despedirse con el equipo Universidad de El Salvador, “pero ya no está”, reconoce.

“Le tomé mucho cariño al UES, jugué más de cuatro años en este equipo, siempre quise retirarme ahí, pero Dios sabe lo que pasará. Lo salvamos tres temporadas del descenso, le tomé mucho cariño. Jugamos con garra, carácter”, expuso.

Serrano fue un volante reconocido por su destacado paso por las selecciones juveniles del país, “fui el único que con 13 años de edad me incorporé a una selección sub-17, estuve en dos procesos, jugué dos premundiales (sub-17)”, detalló.

Con 16 años de edad debutó en la primera división con el Municipal Limeño, corría el Clausura 2004 y entró el campo por Josué Nahúm Galdámez “Nahúm salió lesionado del partido y entré en su lugar; recuerdo que Alfredo Pacheco (FAS) le fracturó el quinto metatarsiano (pie) y el entrenador Jorge García me mandó en su lugar. García estaba molesto porque Pacheco lesionó a Galdámez y ambos eran jugadores de la selección”.

Tras su paso por el equipo santarroseño, Serrano, fichó con el Atlético Balboa y el Alianza; luego llegó al equipo Universidad de El Salvador (2011-2015) y en el Clausura 2016, firmó con el Dragón, alcanzando su máximo logro en su carrera futbolística “el máximo logro hasta el momento, fue proclamarme campeón con el Dragón y ante mayor rival, Águila (1-0)”, manifestó.

Dijo que ese título “marcó mi vida porque fue lo que siempre quise tener en mi corazón, esa medalla fue parte de la humildad de ese grupo, era nuestras características. Logramos muchas cosas buenas, a pesar que no jugué mucho, nos manteníamos arropados con el calor de humildad, garra. Nos tocó sufrir mucho por los pagos y todo lo demás, pero puedo decir que Dios estuvo siempre fortaleciendo nuestras almas para ganar ese campeonato. Llegué de casualidad a este equipo”, recordó.

También jugó con el Aspirante y Fuerte San Francisco de la segunda división y cuando el fútbol se active tras la pandemia provocada por el coronavirus, dice que le gustaría fichar por algún equipo de la segunda o primera división.

Con 32 años de edad, asegura que el fútbol le dejó muchas cosas buenas “mucho aprendizaje, emociones, tristezas y conocimiento de un deporte tan hermoso, me dio la oportunidad de conocer muchos lugares, un estilo de vida, disciplina, valorar lo que tengo en casa, muy contento por la oportunidad de jugar este tiempo en el fútbol salvadoreño”.

Reflexionó que “llegar a primera división no era difícil, lo difícil es mantenerse en liga mayor, es lo que más cuesta”.

A Joel le gustaría retirarse en un equipo de la liga mayor “me lo merezco, me he cuidado lo mejor que pude para darme esa alegría, tener esa actitud de campeón. Estoy contento, me gustaría retirarme en un equipo de la primera división. No lo digo por ser agrandado como se dice popularmente, pero me conozco, sé de mi capacidad, hay técnicos y dirigentes que dan la confianza, trato siempre de agradecerles con trabajo.