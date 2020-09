“Me gustaría regresar a El Salvador para dirigir en la primera o segunda división”

Carlos “el Nene” Escalante, partió del Juventud Independiente en el año 2010 dejando el recuerdo de calidad y buenos goles dentro del terreno juego. Partió a Estados Unidos y fundó su academia de fútbol.

Se llevó el cariño de la afición y en el palmarés, dos títulos con el Águila: título de liga y de Copa. “Tengo un buen recuerdo de la gente, me dieron calor, me abrieron las puertas de sus casas, mucha hospitalidad en todos los lugares que estuve en El Salvador; también tengo el recuerdo de lo logrado como jugador, el año que llegué, salí campeón con el Águila, fue un gran año”, recordó.

Escalante llegó en el año 1999 para reforzar al Águila, tenía 20 años de edad y el sueño de destacar. Fue clave en el Apertura 1999, llegó a la final de ese certamen y levantó el título de campeón, tras derrotar en la final al Municipal Limeño, 1-0.

Llegar al fútbol salvadoreño “marcó mi vida, quería de niño ser un futbolista profesional y tener la oportunidad para ser un entrenador, mi idea era terminar jugando en el Juventud Independiente y ser su entrenador. Era mi objetivo, me gustaría cumplirlo, hay tiempo, cuando decida Dios”, resumió.

Tras su paso por el Águila, jugó con el FAS y Firpo, partió a Argentina para jugar en la tercera división y volvió para jugar en el año 2004, con el Municipal Limeño y en el el año 2005, pasó al San Salvador.

Se convirtió en un referente del Juventud Independiente jugando por más de cuatro años, tanto en segunda, como en la liga mayor. También militó en el Once Municipal. En el año 2010, puso fin a su carrera, con el equipo opicano y partió a Estados Unidos. “Fueron cuatro años con el Juventud Independiente, fue un trato espectacular, la afición te abre las puertas, te ayuda, colabora, fueron cuatro años fantásticos. Disfruté hasta el final, por el cariño que me brindó la gente”, reconoció.

Mientras jugaba con el Juventud Independiente, aprovechó para sacar su título de entrenador clase A “cumplí la mayoría de objetivos (en El Salvador), me hubiera gustado jugar en la Selección, tuve pláticas, sobre ese tema, luego me lesioné y se hizo difícil, pero también pensaba en Argentina (selección), aunque era un sueño inalcanzable por la cantidad de jugadores, pero era uno de mis sueños”.

Confesó que “no me costó adaptarme a El Salvador, los primeros días me sentía solo porque recién conocía a los compañeros en San Miguel, en la pretemporada, viví en la casa club y convivía con ellos, nos veíamos hasta el día sábado, luego, ellos se iban a su casa y yo quedaba solo, ahí, más o menos (tristeza), pero la verdad es que tenía en mente lo que quería hacer y no me dificultaba”.

Tras ese paso al retiro “me vine a Estados Unidos y gracias a Dios, trabajé siempre con el fútbol, en varias academias, dirigiendo a equipos amateurs, en Washington”.