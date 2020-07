“Me falta un título en la primera división”

El portero Julián Chicas comenzó su carrera en el fútbol profesional en la tercera división con el desaparecido San Miguel y se proclamó campeón de zona, jugó con el Jocoro y levantó título de tercera y segunda división. Militó en la reserva del Águila en el año 2008 y fue promovido al plantel mayor en el año 2009 y su única deuda en el fútbol es “levantar un título de primera división”.

Suma 12 años de carrera en el fútbol, inició en la escuela de fútbol Belén Santa Emilia, San Miguel, jugó en este equipo de la liga mayor aficionada de San Miguel, en el año 2007.

El pasado Clausura 2020 jugó con el Cacahuatique de la segunda división, finalizó contrato y tiene ofertas de renovar, pero también tocó a su puerta el Fuerte San Francisco.

Fue promovido al plantel mayor del Águila en el año 2009, fue el tercer portero, tras Miguel Montes (primero) y Benji Villalobos (segundo), fue parte de ese equipo que perdió la final 3-1 ante el Isidro Metapán en el Clausura 2010 y luego fue cedido al Liberal de la segunda división.

Jugó con el equipo de Quelepa, San Miguel, desde el año 2012 al 2014, pasó al Dragón de la liga mayor y luego fue seducido por el proyecto del Jocoro. Atendió el llamado del entrenador Sergio Muñoz y partió al equipo de Tierra de Fuego para ganar el título de la liga de bronce y ascenso a la segunda división en el año 2015, se mantuvo en el equipo hasta lograr el ascenso a la liga mayor, en el año 2018.

También ganó el trofeo Guante de Bronce con el Jocoro en el Clausura 2016 y se mantuvo con los morazánicos hasta el Apertura 2019. El Clausura 2020 lo jugó con el Cacahuatique.

EMPRENDEDOR

En 12 años, Chicas, mejor conocido como “Alitas”, ahorró parte de sus salarios y en la actualidad, labora en su negocio de venta de vehículos usados en San Miguel, es su medio indispensable para la generación de recursos económicos para su familia.

“Aparte de todos los logros obtenidos en 12 años de carrera, el fútbol me ha dejado muchas alegrías, me ha dado los medios económicos para convertirme en un emprendedor, tuve ganancias porque ahorré en todo este tiempo que he jugado”, recalcó.

Recalcó que “fui campeón en tercera y segunda división, me gustaría encontrar un equipo de primera y ganar el único título que me hace falta. Tengo ofertas, se me acercó el presidente del Cacahuatique y directivos del Fuerte San Francisco, tenemos comunicación”.

Fue claro en admitir que “me gustaría volver al Águila, desde pequeño he apoyado a este equipo, recuerdo que contra el Alianza y FAS son juegos muy disputados, desde pequeño nace esa rivalidad y se lleva al campo, ganarles era una de las mejores alegrías”.