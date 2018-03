El volante salvadoreño, Kevin Santamaría, regresó por la puerta grande tras una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por algunas semanas. Lo hizo con un gol el pasado domingo, algo que a su criterio le motiva para llegar a su nivel óptimo.

¿Cómo vivió su segundo gol en las filas de Suchitepéquez?

Muy contento. Ese gol llega en el momento en que regreso de una lesión. Volver y anotar de esa manera me llena de mucha alegría. Me llena de optimismo para seguir trabajando y sé que voy por buen camino. Gracias a Dios se me está dando esto del gol.

¿Le genera satisfacción haber anotado ya en dos ocasiones en el torneo?

Eso motiva más. No es lo mismo anotar y perder que anotar y ganar. Veníamos de una seguidilla de partidos en los que no sacábamos buenos resultados. En tres partidos solo habíamos sacado un punto. Estábamos un poco incómodos en ese aspecto, pero gracias a Dios nos hemos hecho fuertes de locales. Conseguimos una victoria que nos pone a un punto del segundo lugar. Eso nos da tranquilidad para jugar este miércoles contra el líder, Petapa.

Mirá el gol de Kevin Santamaría ante Marquense:

Video gol: Kevin Santamaría 63' - Suchitepéquez 2-0 Marquense, Apertura 2017 Jornada 07: https://t.co/pQ8dlZj6Nt via @YouTube — DXTV (@dxtvguatevision) September 4, 2017

¿Cree que ya recuperó el nivel futbolístico, que lo había caracterizado antes de la suspensión por dos años?

Todavía me falta. Si no me hubiera lesionado ahora quizá estuviera a un mejor ritmo. Un par de semanas sin entrenar te afecta en el ritmo. Trato de aprovechar al máximo cada entreno para poder llegar a mi nivel. Me falta poco para llegar a mi nivel.

¿Cómo presagia el juego de este miércoles contra Petapa?

Ese es un equipo que siempre ha sido fuerte por su estilo de cancha, por cómo juega. Tiene muy buenos jugadores. Ramiro Cepeda está haciendo bien las cosas. Hay que ir por el triunfo.

El próxmo torneo lo va a jugar como nacionalizado en Guatemala. ¿Cómo va ese proceso?

Son cosas administrativas que a mí solo me dijeron que me iban a avisar para decirme los papeles que necesitan. Yo les dije que si me quieren nacionalizar, no hay problema. Estoy tranquilo en ese sentido. Lo que quiero es apoyar al equipo. Estoy muy agradecido con el equipo con Mazatenango por todo el cariño que me han dado.

Cerca del final de este mes será el juego contra Municipal. ¿Algún sentimiento singular por ese juego contra su exequipo en la liga chapina?

Creo que ya todo es pasado. Lo voy a enfrentar como lo hago en todos los partidos. No hay morbo. Respeto a Municipal y a su gente. Es un juego más. Voy a defender a Suchitepéquez contra el equipo que sea.

En redes sociales se ve que mantiene una buena relación con su compañero mexicano, Daniel Guzmán hijo

Desde que vino hemos tenido buena relación. Me siento bien jugando con él. Es un gran jugador, es una gran persona. Tenemos una buena amistad. Lo considero un amigo dentro del grupo y eso es bueno para el grupo, lo hace fuerte.