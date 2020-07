“Me falta jugar en el Alianza para superar a mi padre”

Luis Ascencio tuvo su primer contacto con un balón a los seis años de edad. Jugaba de delantero como su padre Leonel Enrique Ascencio, se enamoró del fútbol y se propuso destacar en el balompié salvadoreño como lo logró su progenitor en la década de 1980.

En la actualidad, 21 años después, Luis Ascenso juega como defensa central del Platense en la segunda división, tiene claro el objetivo de destacar en el fútbol, quiere volver a la primera división, pero manifiesta que se siente muy cómodo en el equipo de Zacatecoluca.

Se volvió un referente del Chalatenango en la primera división antes de su salida en el año 2018 aquejando una grave lesión en su hombro izquierdo. Ya igualó la marca de su padre de jugar en segunda y primera división, y va por más.

Luis Ascencio comenzó su carrera en las escuelas de fútbol Coca Cola, su padre lo impulsó para que iniciara en el fútbol a los seis años de edad. Debutó en el Marte Soyapango de la segunda división en el año 2011, pasó al Chalatenango en el año 2013 y disfrutó el ascenso a la segunda división.

Jugó en la liga de plata y en liga mayor con el equipo morado del año 2013 al año 2017, emigró al Atlético Comalapa de la segunda división y para el Clausura 2017, fichó con el AD Chalatenango.

Ascencio comentó que su padre fue la principal inspiración para convertirse en un futbolista “desde pequeño siempre me aconsejó, recuerdo que de niño, tenía una jugada de enganche y me ‘bailaba a los rivales’, él me regañaba, que no hiciera esa jugada, que la hiciera más fácil. Mi padre fue jugador por mucho tiempo, me aconseja para ayudarme a mejorar y llegar lejos”.

El padre de Luis Ascencio, jugó con el Platense (1984-86), luego pasó al Atlético San Nicolás (1987-90), con el Alianza jugó en liga mayor en el año 1990, en 1991 militó en el equipo Universidad Tecnológica y firmó su retiro del fútbol profesional con el Vendaval de Apopa, en la campaña 1992-93.

“Mi ilusión era llegar a primera como lo hizo mi papá, lo conseguí con el Chalatenango y me fue bien, jugué varios años como titular y con varios entrenadores. Superé a mi papá, se lo digo (ríe), pero él me dice que me hace falta llegar al Alianza. Es la espina que tengo: jugar con el Alianza, un equipo grande y también llegar a la selección y al fútbol extranjero es mi sueño”, expuso.

Luis Ascencio comenzó jugando como delantero, admite que solo le falta jugar “como portero”, pero que defendiendo se siente cómodo “quise imitarlo en lo futbolístico (a su padre), jugó en varios equipos en segunda división y hasta en el Alianza, él es aliancista a morir, yo también, desde pequeño me llevaba al estadio, mi ilusión es un día poder jugar en el Alianza como lo hizo mi papá”.

MOMENTO DE DOLOR

Luis Ascencio tiene 27 años de edad y muchos deseos por dejar huella en el fútbol salvadoreño. Estuvo a punto de dejar el fútbol por una lesión de hombro izquierdo que no trataron oportunamente en el Chalatenango. “La lesión del hombro izquierdo se volvió crónica, pasé un año y medio y no me operaban, hasta que recaí. En octubre de 2018 me operaron, a la semana se me abrió la operación, de octubre a diciembre y no sanaba la herida, había decidido no jugar más. Pasé un momento duro y doloroso, en enero de 2019 me volvieron a operar, me quitaron el tornillo, pero esta vez quedé bien”.

Volvió bien. Fichó con el Platense para el Apertura 2019, fue titular y levantó el título de campeón con el equipo de Zacatecoluca “pensé no volver a jugar, pero en agosto de 2019, llegué al Platense con el entrenador Jorge Ábrego, con quien jugué en el Atlético Comalapa”, aseguró.

“Me costó en lo físico porque dejé de jugar más de un año, sin entrenar, me costó agarrar ritmo, pero me fue bien, marqué goles y gané la final”, recordó.

Luis Ascencio aseguró que quiere mantenerse ligado al fútbol y seguir escuchando los consejos de su padre “tenemos buena comunicación con mi padre, me aconseja y regaña, él es de carácter fuerte y me dice que lo tengo que sacar en el terreno de juego”, concluyó.