"Me encantaría trabajar con Messi, porque Messi gana partidos"

El holandés Ronald Koeman, que este miércoles fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, aseguró que confía en que Leo Messi siga capitaneando el equipo y pueda así jugar a sus órdenes.



"Me encantaría trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario", afirmó en una rueda de prensa que se celebró en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



En cualquier caso, Koeman dijo desconocer si el astro argentino quiere marcharse del Barcelona. "No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barça", apuntó.



El excentral del 'Dream Team' azulgrana, sin embargo, adelanto que hablará con el '10' para conocer de primera mano "qué piensa del club y cómo quiere seguir".



Aunque, a continuación, hizo toda una declaración de intenciones: "Sólo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí y dar al máximo para el Barcelona".